人間の魂はどこから来るのか？

Abna通信社の報道によると、人間の霊性は、古くから人類の思索を捉えてきた問題の一つである。この問題への関心により、人間の霊性は哲学、文化、芸術においても特別な位置を占めるようになった。また、「クルアーン」とハディース（預言者・イマームの言行録）においても繰り返し言及されており、イスラーム哲学でもこの問題が論じられてきた。

ここでは、「クルアーン」とハディースがこの点について述べている内容の一端を取り上げる。

人間は二面性を持つ存在であり、物質界と非物質的存在（抽象的存在）という二つの世界の中間に位置し、魂と肉体を備えている。魂の面では崇高であり、手を天に伸ばしている。肉体の面では低く、手を地に置いている。クルアーンは、人間の創造の諸段階を、胎児期において描写した後、段階的に、彼が物質界を超え、崇高な魂が吹き込まれる地点へと導く。「وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ...」(1)；われらは人間を泥の精髄から創り、次に彼を安全な宿り場［子宮］に一滴の精液として置き、次に精液を凝血［固まった血］に、凝血を肉塊［噛まれた肉に似たもの］に、肉塊を骨に創り変え、骨に肉をまとわせた……。

「クルアーン」はここまで、人間の物質的存在の諸段階を述べ、続いてこう語る。「... ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ」(2)；……その後、われらは彼に新たな創造を授けた。創造者の中で最も優れた神は、偉大にして祝福に満ちておられる。

この別の創造とは、人間の魂そのものであり、四か月の後──胎児期──に吹き込まれる。

別の節でも、この二つの創造段階が示されている。「وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِینٍ* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ ...」(3)；神は人間の創造を泥から始め、次にその子孫を取るに足らない卑小な水の精髄から創り、次に［その身体を］整え、ご自身の魂［高貴で卓越した魂］を彼に吹き込まれた……。

この節で注目すべき点は、人間に吹き込まれた魂が「مِن رُّوحِهِ」という表現によってマラクート界（天上界、宇宙の霊的次元）の性質に属するものとして紹介され、主ご自身に帰されていることであり、それは魂が物質の性質を超えたものであることを示している。

イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)はこの点について次のように述べている。「إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً وَ خَلَقَ رُوحاً ثُمَّ أَمَرَ مَلَکاً فَنَفَخَ فِیه ‌...」(4)；神は一つの被造物を創り、また一つの魂を創り、次に天使に命じて、その魂を被造物に吹き込ませた……。

「クルアーン」の観点では、人間は肉体と魂から成る被造物であり、まず身体が創られ、その後に永遠の魂が吹き込まれた。

哲学の観点では、人間は純粋な物質的存在ではない。すなわち人間は、肉、皮、骨、筋肉から成るこの身体的現象に限られるものではなく、より高次の存在を有しており、それが彼を物質界を超えた位階に置き、純粋に身体的な枠組みから外に出すのである。(5)、(6)

脚注:

(1). 『聖クルアーン』、「信者たち」章、第12節から第14節。

(2). 同上、同章、第14節。

(3). 同上、「サジダ（平伏）」章、第7節から第9節。

(4). 『タウヒード』、イブン・バーバワイヒ、ムハンマド・ブン・アリー、校訂者：ハーシム・ホセイニー、クム神学校教師協会、イラン、クム、1978年、初版、172頁；『ビハール・アル＝アンワール』、ムハンマド・バーキル・ブン・ムハンマド・タキー・マジュリスィー、校訂者：研究者グループ、アラブ遺産復興出版社、ベイルート、1983年、第2版、第58巻、32頁。

(5). 詳細な説明については次を参照：『理性の四つの旅における超越的英知』、サドル・アル＝ムタアッリヒーン、サドルッディーン・ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ＝シーラーズィー（ムッラー・サドラー）、アラブ遺産復興出版社、ベイルート、1981年、第3版、第8巻、295頁；『幽玄界の鍵』、ファフルッディーン・ラーズィー、アブー・アブドゥッラー・ムハンマド・ブン・ウマル、アラブ遺産復興出版社、ベイルート、1999年、第3版、第21巻、391頁、「و یسألونک عن الروح ...」の節の注釈；『クルアーン注釈の秤』、サイイド・ムハンマド・ホサイン・タバータバーイー、イスラーム出版、クム、1996年、第5版、第1巻、365頁から369頁、および第10巻、118頁。

(6). 以下の書より抜粋：『クルアーン諸学』、ムハンマド・ハーディー・マアリフat、アッ＝タムヒード文化出版研究所、クム、2002年、16頁。