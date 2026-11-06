青少年との接し方における5つの黄金原則

Abna通信社の報道によると、現代の家庭にとって最も切実で困難な課題の一つは、アリー(AS)とファーティマ(SA)の言行に基づく教育体系と青少年への接し方を、いかに遵守し貫くかということである。

家庭を新たなイスラム文明の基礎細胞とみなすならば、青少年はその文明の推進エンジンであり原動力である。問いはこうだ。アイデンティティを焼き尽くすメディアの嵐のただ中で、受け身にも陥らず、西洋かぶれの罠にもはまらない、ファーティマ(SA)とアリー(AS)の洞察と気風を備えた子どもを、どのように育てることができるのか。「青少年の日」を迎えるにあたり、この神聖な模範を読み直すことは、明日の運命を担う世代への私たちの向き合い方を改めて整えることである。認知戦の岐路に立つこの世代は、何よりもまず、安全な教育の避難所と、本物のアイデンティティを練り上げる稽古を必要としている。

本稿では、イスラム教の預言者の家族（アフル・アルバイト）(AS)の教育体系と光り輝く言行に着想を得て、青少年への接し方における5つの戦略的かつ実践的な原則を提示する。これらは、今日の家庭において、ファーティマ(SA)とアリー(AS)に連なる青少年を育て、共に暮らすための実践的な手引きとなり得る。

「宰相と相談役」の原則：子ども扱いからの脱却

イスラムの教育体系では、成長の段階が並外れた精緻さで区分されており、今日、さまざまな分野の専門家や識者もこの教育体系の正しさを認めている。尊き預言者(SAW)は、青少年を第三の7年期における「宰相（ウズィール）」として位置づけた。それは包括的で成長を促す次の言葉においてである。「الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَعَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَوَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ」。「子どもは最初の7年間は主人であり（敬愛され、遊び、愛情を受ける時期）、次の7年間は従う者であり（学習、規律、礼儀作法を身につける時期）、第三の7年間は宰相であり相談役である（青少年期、相談、参加、人格形成の時期）」。（『ワサーイル・アッ＝シーア』第21巻／『ビハール・アル＝アンワール』第101巻）

家庭における預言者の家族(AS)の言行は、子ども扱いや命令的な高圧とは、はるかにかけ離れていた。ファーティマ(SA)の家において、青少年（ハサナイン：イマーム・ハサンとイマーム・フサイン(AS)）は、保護されるだけの対象ではなく、影響力を持ち意見を述べる一員であった。相談を重んじ、青少年の地位を尊重するこの慣わしは、真実なる清らかな方（スィッディーカ・ターヒラ）ファーティマ・ザフラー(SA)の言行において、わが子を信頼に足る観察者、論拠を示せる者として育てるほどにまで現れていた。伝えられるところでは、彼女は息子のイマーム・ハサン・ムジュタバー(AS)を促してモスクに赴かせ、神の使徒(SAW)に下された啓示の言葉と教えを聞かせ、その後、家に戻ってその真理を母に語らせたという。この方法は、青少年を最初から、影響力の自覚、学問的な行動力、社会的使命の理解へと導く。

今日、私たちの家庭の弊害は、青少年を反抗へと追いやる非論理的な権威主義にあるか、あるいは彼をネット空間の懐に委ねてしまう情緒的な放置にある。アリー(AS)の子どもへの接し方は、相談に基づいていた。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は、ナフジュ・アル=バラーガの第31書簡において、青少年である息子に、統治者が部下に語るような立場からではなく、思いやり深い教育者が歴史的・文明的な旅の同行者に語る立場から語りかけている。この比類なき書簡の中で、彼は息子に、命を与え人格を築く言葉で呼びかけている。「وَجَدْتُکَ بَعْضِی بَلْ وَجَدْتُکَ کُلِّی」。「私はあなたを、わが身の一部、いやむしろ、わが存在のすべてと感じた」。この言葉は、父の情愛の絆と精神的な権威の礎を、青少年の渇いた魂に打ち立て、真理を心から受け入れる素地を整える。

「タガーフル（あえて気づかぬふりをすること）と領域の尊重」の原則：信頼を生む見守り

さらに、青少年にとっての「宰相」の地位を実践的に実現するには、彼の相対的な自立を認め、詮索や破壊的な粗探しを避けることが前提となる。この原則に、信徒の長(AS)は、「タガーフル」という黄金律によって承認の印を押している。「عَظِّمُوا أَقْدَارَکُمْ بِالتَّغَافُلِ」。「寛容と度量をもって、自らの価値と品位を高めなさい」。アリー(AS)の言行において、青少年の導きは、目立たず信頼を生む見守りを通じて行われるのであり、頑なさと隠し事しか生まない疑心暗鬼の囲い込みによってではない。

アリー(AS)の論理におけるタガーフルは、決して無関心や放任を意味しない。それは、小さな過ちをあえて見て、かつあえて見過ごす教育者の技であり、それによって尊厳が崩れず、青少年の中に立ち返り改める勇気が生き続ける。親はこの振る舞いの寛大さによって、子どものプライバシーを尊重し、疑いの種を蒔く代わりに、彼を自らの良心の監察官であり裁判官へと変える。信徒の長イマーム・アリー(AS)が述べたとおりである。「مَنْ لَمْ یَتَغَافَلْ وَ لَا یَغُضَّ عَنْ کَثِیرٍ مِنَ الْأُمُورِ تَنَغَّصَتْ عِیشَتُهُ」。「多くの事柄に目をつぶり、あえて気づかぬふりをしない者は、その生活が暗く苦いものとなるだろう」。

「地ならしと批判的思考」の原則：疑念の予防と抑制

信徒の長イマーム・アリー(AS)は、同じ第31書簡の中で、情報化時代の親にとって衝撃的な真実を説き明かしている。「وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَیَشْتَغِلَ لُبُّکَ」。「まことに青少年の心は、空き地のような、受け入れる備えのある大地である。そこに投げ込まれたものは何であれ受け入れる。それゆえ私は、あなたの心がかたくなになり、あなたの知性と思考が別のものにとらわれる前に、あなたの躾と教育に着手したのである」。

この一節は、ファーティマ(SA)の家庭における、予防、思想的な免疫づけ、疑念の抑制のための最も戦略的な指針である。今日の青少年の心という大地は、空いてはいない。「占拠」されているのだ。敵が疑い、空虚さ、西洋的な生活様式の種をこの大地に蒔く前に、ファーティマ(SA)とアリー(AS)に連なる親は、知恵と情愛と純粋な教えによって、この大地を豊かにする務めがある。

騒がしい情報の世界において、この豊穣化は、命令と禁止だけでは実現しない。その方法は、青少年の精神に批判的思考と理性を備えさせることである。一神教徒たちの主（マウラー・アルムワッヒディーン）(AS)も、同じ教育の書簡の中で、わが子の教育を先んじて行う理由は、理性が鍛えられる前に疑念と欲望が彼を襲わないようにするためだと明言している。「حَتَّی لَا یَلْتَبِسَ عَلَیْکَ مَا الْتَبَسَ عَلَیْهِمْ مِنْ أَهْوَاءِ النَّاسِ وَ آرَائِهِمْ」。「人々の欲望や意見のうち、彼らにとって曖昧になったものが、あなたにとって覆い隠され曖昧なままにならないように」。これは、思想的な孤立ではなく、精神的な免疫づけを意味する。

家庭におけるファーティマ・ザフラー(SA)の言行は、子どもたちの心を真理、光、そしてウィラーヤ（神に定められたイマームの統治・指導権）で満たすことであった。彼女自身が、子どもたちの幼年期と青少年期に、抑揚のある詩、心を鼓舞する囁き、目的のある遊びという形でさえ、一神教への信仰と気概の種を、その心の畑に蒔いていた。愛息に向かって、彼女はこう詠んだ。「اشْبَهْ أَبَاکَ یَا حَسَنُ / وَاخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَ / وَاعْبُدْ إِلَهاً ذَا مِنَنٍ / وَلَا تُوَالِ ذَا الْإِحَنِ」。「父アリー(AS)に似なさい、ハサンよ。真理から屈辱の綱を取り外し、恩恵あまねき神に仕え、恨みを抱く者や真理の敵と親しくしてはならない」。

これらの言葉は、単なる子守唄や子どもの歌ではなかった。それは、青少年が歴史の出来事の嵐の中で踏みとどまらねばならない時代のための、深い思想的・精神的な設計であった。その結果、慈悲の預言者(SAW)の逝去後の激しい嵐の中で、ハサナイン(AS)は動揺しなかっただけでなく、自らが不屈の旗手となったのである。

「尊厳の付与と模範の提示」の原則：実践的な言行において

ファーティマ(SA)の家では、教育は説教や直接の忠告によって行われたのではなかった。教育は、親の振る舞いと家庭の空気の中に流れていた。ハサナイン(AS)は、母が礼拝と慎みの極みにありながら、隣人のために祈り、「الجار ثم الدار」（まず隣人、それから家）と唱えるのを目にして、この原則を心に刻んだ。この尊厳の付与と実践的な教えは、思慮と優しさの極みにおいて形づくられた。ハサナイン(AS)は、青少年期に、ある老人の誤ったウドゥー（礼拝前の清め）に気づいたとき、決して彼を咎めたり辱めたりしなかった。最大限の礼儀と敬意をもって、彼らはこう言った。「私たち兄弟二人があなたの前でウドゥーを行います。どちらのウドゥーがより正しいか、ご判断ください」。この言行は、子どもたちがファーティマ(SA)とアリー(AS)の礼儀の光のもとで、人々の尊厳を守り、面目を潰すことなく、不備を正し善を勧める（アムル・ビル・マアルーフ）方法を学んでいたことを示している。

才能の開花と動機づけにおいてさえ、ファーティマ・ザフラー(SA)の振る舞いは、子どもたちの人格への敬意に満ちていた。ハサナイン(AS)の書道の競い合いの出来事では、どちらの心も傷つけず、敗北や屈辱を感じさせないために、彼女は母としての、また霊的な思慮深さをもって、審判を自らの首飾りに委ね、二人とも尊厳の場の勝者となるようにした。

父が真理を守る困難な局面にいるのを見たとき、気概と洞察は自ずと彼らの存在に根づいた。今日の青少年は、敬意に飢えている。信徒の長(AS)は、息子に呼びかけるとき、彼を「わが子よ」と呼び、同時に歴史の高みへと導く。ナフジュ・アル=バラーガの中で、最大の謙虚さと知恵をもって、彼は息子にこう語っている。「أَیْ بُنَیَّ إِنِّی وَإِنْ لَمْ أَکُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْلِی، فَقَدْ نَظَرْتُ فِی أَعْمَالِهِمْ…」。「わが子よ、私は先人たちほど長く生きたわけではないが、彼らの行いと歴史を見つめ、あたかも彼ら全員と共に生きたかのように知るに至った」。この慈愛に満ちた敬意ある語り口は、青少年を父の歴史的経験と同じ高さに据え、尊厳の感覚と神に根ざした自信を呼び覚ます。これこそ、母の情愛（ファーティマ流）と父の知恵（アリー流）の組み合わせであり、青少年を現代的な甘やかしから救い出し、社会的な回復力へと導くものである。

「責任の委託と回復力」の原則：甘やかしからの脱却

ファーティマ(SA)とアリー(AS)に連なる教育の最も輝かしい側面の一つは、あふれる情愛を、困難に耐える力と現実の行動の実践に結びつけることである。「人間」章（アル＝インサーン章）が啓示された家において、子どもたちは無責任な消費者ではなかった。彼らは父母とともに、犠牲と社会的な問題解決の試練の場に立った。そして、三日間続けて、自分たちのイフタール（断食明けの食事）の分を、貧者、孤児、捕虜に、安らぎと満足の中で施したのである。この教訓に満ちた言行は、ファーティマ・ザフラー(SA)の母の愛とイマーム・アリー(AS)の父の思慮が、決して怠惰にさせる甘やかしには行き着かなかったこと、そして意志が強く、回復力があり、困難な場に臨む備えのある子どもたちを育てたことを示している。これは、豊かさに浸った、あるいは孤立した現代の青少年が、受け身を打ち破るために、かつてなく必要としている霊薬である。

この生きた体験の様式は、現代の青少年のアイデンティティ危機と戸惑いという問題を癒す、最も具体的な方策である。家庭の経済において本物の役割を任せ、恵まれない人々への配慮や、身の回りの具体的な問題解決への参加を促すことは、彼の精神を消費に染まった幻想から救い出し、有能さ、社会的責務、文明的な成熟へと高める。これは、ムジャーヒド（神の道における闘士）であり、革命的で抵抗する人間を、孤立の繭の中ではなく、社会的責任という炉の中で磨き上げる戦略的な原則である。

結びの言葉：青少年の教育、新たなイスラム文明の推進力

ファーティマ(SA)の家庭の水準で子を育てることは、個人的で伝統的な務めではなく、社会運動であり、文明的な作戦である。革命第二段階声明においては、未来を築く主たる対象は青年世代であるが、文明を築く水準の青年は、青少年期に家庭という領域の中で形づくられる。彼は、アリー(AS)の洞察を備え、フィトナ（騒乱）の砂塵の中で真理と虚偽を見分ける青少年である。ファーティマ(SA)の貞淑さを備え、羞恥心を奪おうとする攻撃に対して、清廉さの国境警備隊となる。アーシューラーの責任感を備え、戦場の只中で宗教的な理想から後退しない。

私たちがこの教育の枠組みで青少年を育てることができれば、第三のモデルとなるイスラム教徒の女性と、革命的なムジャーヒドの男性が、まさにこれらの家庭から生まれるだろう。これこそが、ご出現（ズフール）への地ならしである。スローガンによってではなく、ウィラーヤの奉仕者であり、時のイマーム（イマーム・ザマーン）(AS)の兵士である世代を育てることによってである。ファーティマ(SA)の家は、この世代を生み出す拠点である。西洋に魅了されることもなく、時代に打ち負かされることもなく、自らが未来の時代の建設者となる世代である。青少年の日は、これらの神からの預かりものを、改めて信じる機会である。家庭と教育機関の視野が、アリー(AS)とファーティマ(SA)の体系の高みにまで達すれば、メディアの砂塵に沈んでいるかに見えるこの世代の中から、新たな時代のファフミーデ、ホッジャジー、ソレイマーニーのような殉教者たちが立ち上がり、新たなイスラム文明の旗を歴史の頂に翻すであろう。

執筆：ムハンマド・バーキル・メシュカーティー