ホッジャトルエスラーム・カーシャーニー：ファーティミーヤは社会の多数派の沈黙の表れだった

Abna通信社の報道によると、悪魔が人間の心に入り込む方法の一つは、人々の中の現世への執着という力を刺激することである。その結果、正しい行いに直面したとき、現世の利益や都合が目の前に現れ、意志と行動の力を奪い去ってしまう。

今、私たちが向き合っているのは、預言者(SAW)の逝去後、逸脱の極みにあり、自らの個人的な都合が脅かされることのないよう、意図的に真理に立ち向かう社会である。

これに関連し、ホッジャトルエスラーム・ハーメド・カーシャーニー師は講話の中で、ファーティミーヤ（ファーティマ・ザフラー(SA)を悼む服喪の日々）の出来事の認識的・社会的な根源と、それが現代社会の行動とどう結びついているかを考察している。

意図的な不信仰の反逆

同師は、無知と意図的な無関心との違いに言及し、「問題が単に知らないこと、つまり単純な無知であるなら、その治療は容易である。しかし、眠り続けたいと望む社会を目覚めさせることこそが、真の問題である。真理を知りながら、損得勘定、恐れ、あるいは欲望のために無知を装う人々こそが、最大の障害である」と述べた。

イスラム神学校（ハウザ）の教授は、ファーティミーヤの社会的な本質を分析し、「マディーナの町には、ファーティマ・ザフラー(SA)の地位を知らない者も、彼女が預言者(SAW)の娘であることを知らない者もいなかった。それにもかかわらず、全員が真理を前に沈黙し、さらには彼女に敵対した」と語った。

ホッジャトルエスラーム・カーシャーニー師は、ファーティミーヤの出来事は社会の知識に基づく不信仰の反逆であり、真理を知っていた者たちが意図的にそれを否定し、踏みにじったのだと強調している。

欲望、善（マアルーフ）の実践を妨げるもの

同師は、社会における善（マアルーフ：神の法が正しいと認めるもの）と悪（ムンカル：神の法が咎めるもの）の概念に言及し、「禁じられたことや義務であることを知っているだけでは十分ではない。善の実践と悪の回避を目にしなければならない。怒り、欲望、貪欲、恨みは常に障害であり、人は悪であると知りながらも、虚偽に立ち向かわず、正しい行いのために一歩も踏み出さないのである」と述べた。

イスラム神学校（ハウザ）の教授は、社会における中間的な模範の役割の重要性を強調し、「社会が救いと救済を得るためには、預言者(SAW)やイマームたち(AS)のような頂点だけが必要なのではない。家庭や町など、社会のあらゆるレベルに、中間的な模範の役割を果たし、真理を擁護する人々が必要なのである」と語った。

集団的な正義の追求の必要性

ホッジャトルエスラーム・カーシャーニー師は、カルバラーの出来事とサキーファの一件を例に挙げ、社会の多数派が沈黙すれば真理は踏みにじられ、押しつぶされると警告している。

同師は最後に、「真理を知ることが、それだけで行動につながるわけではない。理性の力、タクワー（敬神）の力を強め、欲望と闘うことによる支えが必要である。人々があらゆるレベルで真理を擁護できなければ、社会全体が宗教の敗北と虚偽の専制に陥り、再びファーティミーヤが繰り返されるだろう」と強調した。