中間選挙におけるトランプの敗北；議会はホワイトハウスを抑え込む道へ？

アブナ通信：アメリカの中間選挙の結果は、ワシントンにおける力の均衡の変化と共和党の立場の弱体化を示している。この展開はドナルド・トランプ政権の政治的方程式に影響を与え、特にイランに対するこの国の対決政策の継続コストを高める可能性がある。

上院選挙での民主党の勝利と下院でのこの党の前進は、トランプ政権の経済および外交政策における実績が広範な批判に直面している状況で実現した。この観点から、中間選挙は議会の議席をめぐる競争を超えて、アメリカ大統領の実績に対する一種の公的評価と見なすべきである。

イランとの戦争；トランプの政治的アキレス腱

アメリカにおける政治的論争の最も重要な軸の一つは、イランとの戦争の帰結とその経済的・安全保障的コストである。エネルギー価格に関する懸念の高まり、家計の生活水準への圧力、紛争拡大の可能性は、戦争を単なる外交問題からアメリカ市民の日常生活に影響を与える問題へと変えた。

トランプはアメリカの国内利益を優先し、費用のかかる紛争を避けるという約束で権力の座に就いた。しかし、彼の政権がイランとの軍事対立に踏み込んだことで、このスローガンは深刻な課題に直面している。このような状況で、一部のアメリカの有権者は、なぜ国の財源が社会にさらなる経済的・安全保障的コストを課す可能性のある戦争に費やされるべきなのかという疑問を提起している。