ハアレツ：イスラエルは世界で嫌悪されるブランドになった

アブナ通信の報道によると、ヘブライ語紙「ハアレツ」は今日の社説で、ベンヤミン・ネタニヤフの統治下にあるシオニスト政権は、嫌悪し距離を置くべき「有毒なブランド」になりつつあると書いた。

この新聞はさらに次のように書いた。昨日の出来事はこの状況の二つの憂慮すべき例を示していた。第一に、アメリカのトランプ大統領の発言で、アメリカ合衆国が今年の暦年の終わりにシオニスト政権への38億ドルの安全保障援助の支払いを終了するというものだ。

またこの新聞は、イスラエルへの安全保障援助の停止の発表は、たとえ政治的な計算によるものであっても、あるいは滑稽な宣伝工作であっても、アメリカの世論の目においてテルアビブが嫌悪され有毒な政権になった度合いが非常に高いことを示していると指摘している。

ハアレツはさらに、第二の事例はヨーロッパに関するもので、おそらくヨーロッパのプログラム「ホライズン」（イスラエルが数十年にわたって恩恵を受けてきた、世界最大の研究助成プログラム）への参加規則に、この政権の参加を危険にさらす条項が追加されたと付け加えている。

この条項では、このプログラムへの参加を求める第三国は人権を尊重し、その行動が国連のジェノサイド条約に反してはならず、平等と公正の促進に努めなければならないと定められている。

この新聞はさらに次のように書いた。「トランプがアメリカの中間選挙の日に援助の停止を発表したのは偶然ではない。彼は、イスラエルがアメリカの世論において、共和党の間でさえも深刻に傷ついていること、そしてイスラエルへの援助提供から距離を置くことが政治的には彼にとって有利になり得ることをよく知っている。」

ハアレツはさらに、イスラエルはネタニヤフを首相の地位に留めておくことを許すことはできないと付け加えている。なぜなら彼はイスラエルの孤立をさらに深め続けるからだ。変革陣営の指導者たちは、異なる道を歩み、シオニスト政権の現在の流れを変える内閣の形成のために全力を尽くさなければならない。