共和党の敗北はイラン攻撃の余波；トランプはさらに弱くなる

イスラム諮問評議会の国家安全保障・外交政策委員会の委員アラーオッディーン・ボルージェルディーは、インタビューでアメリカ選挙における共和党の敗北に言及し、この出来事をイラン国民に祝福するに値すると述べ、次のように強調した。トランプはこの敗北に値したのであり、間違いなくこの出来事はわが国への攻撃の余波の一つであり、さらなる影響をもたらすだろう。

ボルージェルディーは、戦争はイラン国民に押し付けられたものであると述べ、次のように語った。われらの愛するイマームは殉教させられ、ミナーブの無垢な子供たち、ラーレスターンの人々、そしてイスラムのイランの至る所の人々が殉教させられた。それゆえ、イラン国民の心はこの敗北によって真に癒され、人々はこの出来事を喜んだ。

彼は、もちろんアメリカの民主党と共和党の間に本質的な違いを設けるべきではないと強調し、次のように付け加えた。われわれは民主党と共和党を同じコインの裏表と考えている。アメリカはその傲慢主義的な特徴と人類に対して犯した犯罪の歴史によって知られており、この本質は与党の交代によって変わることはない。

議会の国家安全保障・外交政策委員会の委員は、世界におけるアメリカの犯罪の歴史に言及し、次のように明言した。アメリカは原子爆弾を使用し、広島と長崎で数十万人の無実の人々を虐殺した唯一の国である。アメリカは世界の様々な国々でも多数の犯罪を犯しており、それらを改めて語る必要はもはやない。

ボルージェルディーは次のように指摘した。したがって、二つの問題を区別すべきである。選挙におけるトランプの敗北は、偉大なイラン国民に祝福すべき問題である。なぜなら彼はそのような敗北に値したのであり、人々はこの出来事を喜んだからである。しかし、共和党と民主党の本質は、われわれの見解では互いに根本的な違いを持たない。