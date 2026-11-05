ウィーンのイラン代表部、グロッシの二重基準を批判

アブナ通信の報道によると、ウィーンのイラン代表部は水曜日、ソーシャルネットワークの一つにメッセージを投稿し、次のように書いた。「ラファエル・グロッシは再びイランの60％濃縮ウラン備蓄について懸念を表明したが、保障措置下にあるイランの平和的な核施設に対する違法な爆撃については沈黙した。」

このメッセージの続きにはこうある。「これらの侵略的行為はまた、国際法の基盤、国連憲章、核拡散防止条約（NPT）、および国際原子力機関の定款を標的にしている。」

イラン代表部は、IAEAの以前の報告書に言及しつつ強調した。「グロッシは、国際原子力機関がイランの核物質の一グラム一グラムを監査したことをよく知っている。彼自身の報告書も、これらの物質の一グラムたりとも逸脱を記録したことはない。」

このメッセージの別の部分では次のように明記されている。「核拡散防止条約には濃縮レベルの上限は定められておらず、誰も恣意的に架空の上限を設定する権限を持っていない。」

イラン代表部は最後に、IAEA事務局長の二重基準を批判しつつ、なぜ彼が核兵器を持たない国々を含む世界中の兵器級核物質やプルトニウムの蓄積について懸念を表明しないのかという疑問を提起した。

グロッシは以前、コロンビアのカラコル・ラジオとのインタビューで、イランの平和的な核計画に関する政治的主張を繰り返しながら、行われた活動にはいくつかの懸念すべき側面があると主張し、テヘランはIAEAが求める透明性とアクセスを完全には提供していないと述べた。