アブナ通信の報道によると、イスラム革命防衛隊ゴッズ部隊のイスマイル・ガーアーニー准将は、アメリカの計算違いについて警告しつつ、様々な分野における抵抗戦線の団結を強調し、次のように述べた。「思慮の浅いアメリカの指導者たちは、重大な計算違いを犯さないために、今日、抵抗のすべてが一つの戦線であり、諸領域の統一性を持っていることを知るべきだ。したがって、戦線の深さを兵器の射程だけで計算してはならない。抵抗の深さもそれに加えるべきだ。さもなければ、ホルムズでの兵器による戦争と、抵抗によるバブ・エル・マンデブの解放となるだろう。」

彼は、アメリカによる対イラン戦争の開始におけるネタニヤフの役割と、ホルムズ海峡およびバブ・エル・マンデブにおけるその結果に言及し、次のように強調した。「アメリカの自己愛的な大統領は、ネタニヤフの欺瞞的な言葉を信じてイランとの戦争の賭博を始め、その結果、アメリカの250年の信用の売却とホルムズ海峡の敗北となった。ホルムズでの頑固さにより、抵抗戦線は賢明にもバブ・エル・マンデブ海峡の敗北をアメリカに押し付けた。そして最高指導者のメッセージの後、もしアメリカが戦争における賭博的な行動を続けるならば、強固な抵抗戦線は賢明な計算により、表面においても深部においても、アメリカに根本的な打撃を与えることが可能となるだろう。」