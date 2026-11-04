トランプの告白：イランに対する戦争は選挙敗北の要因の一つだった

ABNA通信の報道によれば、CBSニュースはトランプを引用して報じた。私は民主党が私と協力する意向を持っていると信じている。そうでなければ私はあらゆるものに拒否権を行使するだろう。

彼はまた、イランに対する戦争について以前の立場を繰り返し、次のように述べた。イランとの戦争は、私が決断し、終わったと言うときに終わるだろう。

トランプはフォックスニュースに言及して次のように述べた。これらの敗北はこのネットワークに関わるものだ。なぜならそれは野党の民主党の人物を招いていたからだ！

彼は認めた。イラン案件は共和党敗北の要因の一つだったと信じているが、アメリカ人はこの点における我々の行動の重要性を認識している！イランに対する我々の使命は終わっておらず、この点について行動するかもしれないし、しないかもしれない。

トランプは選挙敗北の重荷を軽減するために前向きに逃れようとして次のように述べた。私は選挙結果を自分自身の個人的な敗北とは考えない。私はすべての選挙競争の結果を受け入れ、民主党に祝意を表する。

またCNNのウェブサイトは報じた。火曜日の夜に有権者がアメリカ大統領ドナルド・トランプに重い選挙的打撃を与えた一方で、彼はこれらの展開への反応としてソーシャルネットワークで「政治評論家」になるつもりだと発表した。

トランプはソーシャルネットワーク「トゥルース・ソーシャル」へのメッセージで次のように書いた。私は政治評論家になるつもりであり、これらの候補者の勝利と敗北の理由について、肯定的な側面も否定的な側面も含めて意見を述べるつもりだ。