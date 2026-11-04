ABNA通信がアン・ナシュラを引用して報じたところによれば、シリア内務省は、レバノン・ヒズボラに対する扇動を続ける中で、この国の一般情報機関が国内治安部隊と協力して、ホムス製油所を標的としたテロ計画を阻止したと主張した。

ジュラーニーのテロ政権は、ヒズボラに属する核がこの計画の背後にあったと主張している。

この省の声明によれば、治安作戦によりこの計画に関与した核のメンバーが逮捕され、製油所への攻撃に使用するために準備されていた彼らの所持していた爆発物が発見された。

ジュラーニー政権はしばらく前から、レバノン・ヒズボラに対する扇動と、シリアとレバノンの関係における危機の創出のために行動している。

レバノン・ヒズボラのメディア部門は、ジュラーニーの国内治安部隊の声明で述べられた「主張された核」とこの党との関係に関する告発を完全に否定した。

ヒズボラは、シリア領土におけるいかなる存在や関係も持たず、シリアの安全と安定を乱す活動とのいかなる関係も持たないと強調した。

ヒズボラは強調した。ヒズボラの主な方向性は、レバノンとシリアに対する侵略とこの二国の領土の一部の占領を続けるイスラエルの敵との対決である。この敵とその拡張主義的計画との対決が最優先事項であるべきであり、努力と立場はこの道で統一されるべきであり、イスラエルの利益を確保する以外に結果をもたらさない告発を伴うべきではない。

これ以前にも、ジュラーニー政権の治安機関は、この国のホムス製油所への攻撃に関してレバノン・ヒズボラを非難していた。この機関は、レバノン・ヒズボラに属する核がこの計画で役割を果たしたと主張した。