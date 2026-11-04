レザーイー少将：アメリカのイラン要求への回答は納得できるものではなかった

ABNA通信の報道によれば、最高国家安全保障会議事務局長のモフセン・レザーイー少将は、ソーシャルネットワークの一つに投稿を公開して次のように書いた。アメリカのイランの権利と要求への回答は納得できるものではなかった。

彼は付け加えた。アメリカ人はイランの七つの条件に完全かつ明確に答え、それを実行しなければならない。

最高国家安全保障会議事務局長は強調した。これらの条件が完全に実現した場合にのみ、ホルムズ海峡は再開される。