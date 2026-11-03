子ども向けの物語が信徒の長(AS)への愛を育むうえで果たす役割

Abna通信社の報道によると、私は「新しいお話を聞かせてあげる」と言い、「塹壕の戦い」の物語を語り始めた。読み聞かせの心得を守ろうとしたが、いくつかは気が回らなかった。

私は言った。「いい人たちが、ある町に住んでいました。ある日、神様が彼らに、悪い人たちがあなたたちの町を攻めて、何もかも壊そうとしていると告げました……」。語り続けて「塹壕」まで来た。「塹壕って何？」と聞かれる前に、私のほうから例を挙げた。「溝を渡ろうとしたときのこと、覚えてる？私が『跳べる？』と聞いて、あなたが『うん』と言うでしょう。それから私が手をつなぐと、あなたは跳ぶ。でも、大きすぎて跳べない溝もあったでしょう？そのときはママが抱っこして向こうへ渡してあげる。塹壕はね、すごくすごく大きな溝みたいなもので、大人でも跳び越えられないのよ」。

この説明が効果を発揮した。私の狙いは、「アムル」の強さを理解させ、その後で「アリー・マウラー(AS)」の勝利の甘さを味わわせることだった。なにしろ、この物語は「アリー・マウラー(AS)」の勝利で終わるのだから。「アリー・マウラーって誰？」と聞かれると、私は「イマーム・アリー(AS)よ」とだけ答える。彼が心の中でアリー・マウラー(AS)を思い描くための手がかりを探しているのだと、私にはわかっている。

「アリー・マウラー(AS)」の物語が私たちの日課になったある晩、集会の場で、夫が額縁の売り場を見せてくれた。「アーガー・サイイド」の写真を買うためである。「アーガー・サイイド」とは、ムハンマド・ハサンが私たちの新しい最高指導者を呼ぶときに使う言い方だ。写真をまだよく見終わらないうちに、「アリー・マウラー(AS)」の絵が描かれた額縁に目が留まった。元の絵はルーホルアミーンが描いたもので、背景は変えられているようだ。その絵をムハンマド・ハサンに見せると、私たちの決断は「アーガー・サイイド」の写真から「アリー・マウラー(AS)」へと変わった。

これで、彼の心の中のイメージはより完全になったと思う。とはいえ彼は、アリー・マウラー(AS)の顔を見たいだけでなく、何度も「ママ、それじゃアムルはどこ？」と聞いてくる。

私は説明する。「ほら、ぼく、ここにはアムルはいないの。アリー・マウラー(AS)も、どうやってアムルを倒そうか考えているところなのよ！」

それでも、家に着くと彼は言う。「アリー・マウラーごっこがしたい！」。そして、アバーを着せてほしいと頼む。子ども用の茶色のアバーを持っているのだ。

その後はターバンを欲しがる。スカーフでターバンを作ってあげる。それからプラスチックの剣を手に取る。父親は「アムル役」を命じられ、遊びが始まる。

寝る時間になったが、遊びはまだ終わらない。私は言う。「ママ、寝ましょう」。すると彼は言う。「ママ、ぼくは寝ない。どうやってアムルを倒すか考えたいんだ！」。夫と私は顔を見合わせて笑う。枕に頭を置くとき、息子が、たとえ見かけだけでも信徒の長(AS)のようになりたいと願っていることを、私は神に感謝する。