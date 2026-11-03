「信徒の長（アミール・アルムーミニーン）」の称号をイマーム・アリー(AS)専用としたのは誰か？

Abna通信社の報道によると、シーア派の伝承において「信徒の長（アミール・アルムーミニーン）」の称号は、神の命に由来する呼称であり、イマーム・アリー(AS)の特別な地位を示すものとして紹介されている。これらの報告によれば、この称号は人々に公に宣言される以前から天使たちの世界で知られており、尊き預言者(SAW)もこれがイマームに専属することを強調した。サイイド・イブン・ターウースは著書『アル＝ヤキーン』の中で、フザイファによる伝承を伝えている。それによれば、ジブリール(AS)が「ダヒヤ・アル＝カルビー」という名の人物の姿でイマーム・アリー(AS)に「信徒の長」の称号で挨拶する。このほか、この称号を預言者(SAW)の後継、ウィラーヤ（神に定められた指導権）、そしてガディールの出来事と結び付ける報告もある。

ジブリール(AS)からイマーム・アリー(AS)への挨拶

『アル＝ヤキーン』に伝えられるフザイファの伝承によれば、尊き預言者(SAW)は、ダヒヤ・アル＝カルビーが自宅にいる間、一部の人々の入室を禁じていた。フザイファは、ある日預言者(SAW)を訪ねたものの、ダヒヤがその傍らにいるのを見て引き返したと語っている。途中で信徒の長アリー(AS)に出会い、事の次第を伝えた。イマーム(AS)は、自分と一緒に戻るよう彼に求めた。

信徒の長アリー(AS)が家に入ると、フザイファはダヒヤ・アル＝カルビーが次のように言うのを聞いた。「السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ」。

続いてダヒヤは、眠っている預言者(SAW)の頭を膝に抱くようイマーム・アリー(AS)に求めた。彼こそがそれにふさわしいからである。目覚めた神の使徒(SAW)は、その人物はダヒヤではなくジブリール(AS)であったと説明し、地上の人々が「信徒の長」の称号でイマーム・アリー(AS)に挨拶するより前に、神の天使たちと天界の住人たちがすでにこの名で彼に呼びかけていたと述べた。また、この地位を人々に知らしめるという神の命についても語った。

この伝承は、「信徒の長」の称号を、イマーム・アリー(AS)の位階に対する天上での認識、およびその人々への宣言と結び付けて提示している。（『アル＝ヤキーン』384～387頁参照）

「信徒の長」の称号がイマーム・アリー(AS)専属であることについての預言者(SAW)の強調

サイイド・イブン・ターウースが『アル＝ヤキーン』に伝えるもう一つの報告は、この称号がイマーム・アリー(AS)に専属することを強調している。この伝承によれば、尊き預言者(SAW)は一部の教友に対し、イマーム・アリー(AS)を訪ねて「信徒の長」の称号で挨拶するよう命じた。

アブー・バクル、ウマル、ウスマーンは、この命令は神によるものか、それとも預言者(SAW)によるものかと尋ねた。預言者(SAW)は、この命令は神とその使徒によるものだと答えた。彼らはイマーム・アリー(AS)のもとへ行き、その称号で挨拶した。その後、預言者(SAW)はイマームに、彼らがどのように挨拶したかを尋ね、その答えを聞いた上で次のように述べた。

「إِنَّ هَذَا اسْمٌ نَحَلَهُ اللَّهُ عَلِیًّا عَلَیْهِ السَّلَامُ، لَیْسَ هُوَ إِلَّا لَهُ」。

すなわち、「これは神がアリー(AS)に授けた名であり、彼以外の誰にもふさわしくない」という意味である。

この伝承では、「信徒の長」の称号は単なる敬意を込めた呼びかけではなく、神に由来し、イマーム・アリー(AS)に専属する名として提示されている。（『アル＝ヤキーン』312頁）

神の契約における信徒の長(AS)：称号と後継および導きとの結び付き

別の報告では、尊き預言者(SAW)から次のように伝えられている。昇天の夜（ミーラージュ）に私は天へと導かれ、天から天へと進んでシドラト・アル＝ムンタハー（至高の蓮の木）に至り、我が主、威力と威光に満ちた御方の御前に立った。神は私にこう仰せになった。「ムハンマドよ…… 私は被造物たちを試みた。その中で、誰が他の者よりも私に従順だと見たか」。

私は申し上げた。「主よ、アリーです」。神は仰せになった。「ムハンマドよ、あなたは真実を述べた。あなたは自らの代理として務めを果たし、私の書について我が僕たちが知らないことを彼らに教える後継者を選んだか」。

私は申し上げた。「主よ、あなたが私のためにお選びください。あなたの選択が私の選択なのですから」。

神は仰せになった。「私はアリーをあなたのために選んだ。彼を後継者とし、ワシー（後継の指名者）とせよ。私は彼に私の知識と寛容を授けた。彼こそ真の信徒の長である。彼以前にこの地位に達した者はなく、彼以後にも達する者はいない」。（『アル＝マナーキブ』ハワーリズミー著、304頁）

この伝承は、イマーム・アリー(AS)を導きの旗印、神に従う者たちの導師、神の友たちの光として紹介し、彼への愛を神への愛と、彼への敵意を神への敵意と結び付けている。また、イマームが直面することになる特別な試練と困難も強調している。この報告の内容は、「信徒の長」の称号を、神による選定、ワシー（後継の指名者）としての地位、宗教的導きという枠組みの中に位置付けている。

ガディール：ウィラーヤと信徒たちの指導権の公的宣言

別の文献では、ガディールの説教に関して、尊き預言者(SAW)がクルアーンとアフル・アル＝バイト(AS)を、カウサル池のほとりで自分のもとに来るまで互いに離れることのない二つの貴重な遺産として紹介している。続いて、イマーム・アリー(AS)について次のように述べる。

「إِنَّهُ لَیْسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أَخِی، وَلَا تَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنِینَ لِأَحَدٍ بَعْدِی غَیْرُهُ」。

すなわち、「信徒の長は我が兄弟以外にはいない。私の後、信徒たちの指導権は彼以外の誰にもふさわしくない」という意味である。

続いて預言者(SAW)は、アリー(AS)の手を高く掲げ、彼を兄弟、ワシー（後継の指名者）、預言者の知識の守り手、そして信徒たちの間における自らの後継者として紹介する。この同じ報告に基づけば、預言者(SAW)の後にクルアーンを解き明かし解釈すること、神の御満悦に沿って行動すること、人々を神への服従へと導き不服従から遠ざけることが、信徒の長アリー(AS)の責務に数えられている。また、彼は導きの指導者として言及され、神の命によって誓約破りの者たち、不正の者たち、そして背教の者たちと戦うことにも触れられている。説教は、イマームに対する友愛と敵意についての祈りと、彼の権利の強調をもって続く。

この報告は、「信徒の長」の称号を、ガディールの出来事におけるイマーム・アリー(AS)のウィラーヤと後継の公的宣言に結び付けている。

（『アル＝ヤキーン』サイイド・イブン・ターウース著、352頁）

まとめ

フザイファの伝承ではジブリール(AS)がこの称号を用い、別の報告では預言者(SAW)が教友たちにこの称号で挨拶するよう命じ、ガディールの伝承ではイマーム・アリー(AS)への信徒たちの指導権の専属が、その後継との関連で語られている。

これらを総合すると、シーア派の伝承におけるイマーム・アリー(AS)の地位と、「信徒の長」の称号と彼の宗教的位階およびウィラーヤとの結び付きが浮かび上がる。

（『イルシャード・アル＝クルーブ』第2巻、185～198頁参照）

出典：

『イルシャード・アル＝クルーブ』、ダイラミー、ハサン・イブン・アビー・アル＝ハサン・ムハンマド著、校訂：サイイド・ハーシム・ミーラーニー、第2巻、刊行年不明。

『アル＝マナーキブ』、ハワーリズミー、ムワッファク・イブン・アフマド著、校訂：マーリク・マフムーディー、イスラーム出版所、第2版、ヒジュラ暦1411年。

『アル＝ヤキーン』、サイイド・イブン・ターウース著、出版社不明、刊行年不明。

執筆：ターヘレ・ナディーミー・テヘラーニー（研究者）