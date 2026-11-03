ニューヨーク・タイムズによるトランプの数千の演説の分析：下品で、無意味で、矛盾している

アブナ通信の報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙が人工知能を用いて、アメリカ大統領ドナルド・トランプの昨年から現在までの6,500以上の演説と発言を調査した分析は、彼の話し方が2016年に初めて大統領選の候補者になった時と比べて、より下品で一貫性が少なくなったことを示している。

この報告によると、選挙集会やホワイトハウスでのトランプの発言の調査は、ほとんどの場合驚くべきものであり、これらの演説における彼の高齢の影響と精神的な安定性について多くの疑問を提起している。

ニューヨーク・タイムズ紙は付け加えた：この調査の結果は、時々トランプが物忘れをしているように見え、自分の言葉を繰り返すことを示している。彼は2016年の最初の大統領立候補期間と比べて、よりおしゃべりになり、より下品な表現を多く使い、物事を一般化する傾向がより強い。

トランプの長い演説は多くの場合、より混沌としており、より一貫性がないように見える。彼は出席者を混乱させ、彼の正確な意図は何なのかという疑問を抱かせる発言をするか、あるいは彼の主な目的と矛盾するかのような言葉を言う。

例えば、トランプはホワイトハウスの新しい祝賀ホールで次のように言った：スペイン系の出自を持つ者だけが端から落ちても生き残ることができる！あるいはホルムズ海峡の名前を間違って発音し、それを「ホルモン海峡」と呼んだ。

彼は最近テネシー州で開催された大規模な集会で、驚きをもって次のように言った：私は最も愚かなことを言うことができる、そしてあなた方は私に拍手を送り、こう言うのだ：私たちはあなたがとても大好きだ。