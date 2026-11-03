シャイバニー、シリアのメッカ協定加盟の可能性を発表

アブナ通信がレバノンの新聞「アル・アフバール」からの引用として報じたところによると、シオニスト政権の侵略に対して深刻な反応を示さない自称シリア政権の外相アサド・シャイバニーは、シリア南部における国家建設のプロセスが存在的課題に直面していることを認めた。なぜなら、2年足らずで千件以上のイスラエルの侵略を受けてきたからである。

シリア外相は、自国がサウジアラビア、パキスタン、トルコが署名したメッカ防衛協定への加盟の可能性を検討していると発表した。

シャイバニーはバーレーンの首都で開催された年次「マナーマ対話」の会合で述べた：現在、シリアのメッカ連合への加盟を評価するための協議が進行中である。

彼は付け加えた：シリアは地域の安全保障に関する意思決定のテーブルで自らの地位と立場を獲得するために、紛争の塹壕から出た。

シャイバニーは同時に、シオニスト政権のシリア領土への侵略を無視して述べた：真の安全は、自国民を守る能力を持つ国々に現れる。互いの主権を尊重する隣国と、困難な試練の前でも揺るがない条約に現れる。

シリア外相は、国境の保護には訓練された部隊と先進的な装備が必要であると指摘した。越境密輸ネットワークへの対処には情報交換と作戦調整が必要であり、それが各国の主権を維持し、民間人の命を守ることができる。

シャイバニーは再び「2024年12月8日以前の線への回帰と1974年の兵力分離協定の活性化」を求め、「ゴランはシリアの土地であり、決議497がこの問題における主要な基準である」と強調した。