バガイー：ホルムズ海峡は封鎖の終結とイランの要求の実現なしには開かれない

メフル通信の記者によると、エスマイル・バガイー外務省報道官は週次記者会見で述べた：我々の地域の情勢は急速に続いており、西アジアの変化の中心は被占領パレスチナであり、我々の地域の不安定さの原因もシオニスト政権である。

彼は付け加えた：今日、10人以上のパレスチナ人が殉教した。冬の季節を目前に、パレスチナ難民の問題は壊滅的であり、人々にコンテナの設置さえ許可されていない。我々は犯罪と殺戮の正常化という危険な現象に直面している。パレスチナ人が一つの数字に変わってしまったことは、国際社会がこれらの犯罪に対して責任を負っており、立場を取るべきであることを示している。

バガイーはカタールの仲介と協議の結果について述べた：外務次官のドーハ訪問はイランとカタール間の交流を促進するためのものであり、対話は続いており、問題は複雑であり、時間の経過も時間の動態を考慮して複雑さを増している。メッセージの交換は続いており、アメリカが決定を下す必要がある。我々は必要なすべてを合理的な形でアメリカ側に伝えた。我々が要求について話すとき、その実施に必要な条件は地域への安全の回復である。イランがその要求がまず実施されるべきだと主張することは、国益のためだけでなく、地域とホルムズ海峡への安全の回復のための合理的な見方である。

バガイーはイランにおける反ユダヤ主義の主張について述べた：反ユダヤ主義の非難はイランには当てはまらず、基本的にヨーロッパ的现象である。彼らはステレオタイプの非難を絶えず繰り返しており、マスメディアもこれを繰り返している。ヤズド市には13〜14のユダヤ教礼拝所があり、イラン全土には100のユダヤ教礼拝所がある。我々はヨーロッパ人に、ヨーロッパの首都で礼拝所を有刺鉄線で覆うことになった何をしたのかを尋ねなければならない。ヨーロッパ諸国は我に返るべきである。