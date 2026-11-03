バゲリ：アメリカは世界経済の混乱を目的としている

アブナ通信が最高国家安全保障会議事務局からの引用として報じたところによると、アリ・バゲリは本日、1405年アーバーン月11日（2026年11月2日）月曜日、中国の王毅外相との会談で次のように述べた：アメリカはイスラム共和国イランに対する戦争を開始し、可能な最大の犯罪、すなわちイスラム共和国イランの最高指導者、イマーム・ハメネイ師とその愛する家族の暗殺を行い、さらに前例のない犯罪を犯し、その一つがミナーブ市の小学校へのミサイル攻撃であった。

彼は続けた：国際安全保障の混乱をその結果の一つとするこの悪しき先例が繰り返されないためには、この戦争におけるすべての犯罪者の処罰が国際的な要求とならなければならず、この道においてはいかなる寛容も受け入れられず、行われるべきではない。イランは最初の時間から正当防衛を開始し、力を以てそれを継続した。

最高国家安全保障会議事務局の国際担当副局長は述べた：戦争の開始以来、イランの行動の論理は変わっていない。我々は引き続きイランの安全、国家主権、領土の一体性を守り続け、この道において誰に対しても遠慮はしない。抵抗するイラン国民は、アメリカとシオニスト政権がわが国に対して開始したこの侵略戦争において勝利した。だからこそ今、アメリカは文明との戦争が彼らにどのような運命をもたらすかを理解しているのである。

バゲリは述べた：この戦争においてアメリカはその侵略的・覇権主義的本性を示し、独立国の侵略に加えて、世界経済の混乱を目的とした。