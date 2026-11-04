クルアーンと伝承におけるファーティマ・ザフラー(SA)の比類なき地位の秘密とは何か？

Abna通信社の報道によると、啓示と伝承の鏡において、イスラームの認識論的な構造の中では、人物は地上の尺度ではなく、天上の基準によって測られる。その中で、ファーティマ・ザフラー(SA)は歴史を動かした女性であるにとどまらない。彼女は、神が物質世界の創造に先立ってその光を選び、僕たちに対して、さらには預言者たちや神の友（アウリヤー）に対してさえ、神の証明（フッジャ）とされた真理である[1]。この地位を単なる歴史的な位置づけを超えたものにしているのは、彼女を宗教の核心において、使命（リサーラ）およびイマーム位と同列に位置づけるクルアーンと伝承の証拠である[2]。

浄化の節に現れた神の御意志

ファーティマ・ザフラー(SA)の無謬性（イスマ）と清浄さの地位を最も明確に確立する節は、アル＝アフザーブ章にある。「إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا」[3]。シーア派とスンナ派の偉大な注釈学者や伝承学者は、この節が外套の五人（アフル・アル＝キサー）、すなわち預言者(SAW)、イマーム・アリー(AS)、ファーティマ(SA)、イマーム・ハサン(AS)、イマーム・フサイン(AS)について下されたという点で一致している[4]。アッラーメ・タバータバーイーは『ミーザーン』の中で、預言者の妻ウンム・サラマが、この節が下された後に預言者にこう尋ねたと伝えている。「私も家の人々（アフル・アル＝バイト）の一人でしょうか？」預言者はこう答えた。「あなたはあなたの場所におり、善の中にいる。しかし、この者たちが私の家の人々である」。そして預言者は外套をその四人と自らの上に掛け、こう祈った。「神よ、この者たちは私の家の人々です。彼らから不浄を遠ざけてください」[5]。この節は、ファーティマ(SA)の清浄さを証明するだけでなく、彼女をあらゆる過ちと不浄から守る。この地位は、フッジャ性と神的な統治権（ウィラーヤ）の必要条件である[6]。

ムバーハラの場におけるアリー家のフッジャ性

浄化の節がファーティマ・ザフラー(SA)の霊的な地位と内面の清浄さを示すとすれば、ムバーハラの節（アール・イムラーン章61節）は、論争と宗教の真正性の証明の場における彼女の地位を描き出している。「فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ」[7]。ナジュラーンのキリスト教徒が真理の受け入れを拒んだとき、神は預言者に、彼らとムバーハラを行い、そのために「ابناءنا」（私たちの子どもたち）、「نساءنا」（私たちの女性たち）、「انفسنا」（私たち自身）を呼び集めるよう命じられた。預言者(SAW)は実際に、子どもとしてはイマーム・ハサン(AS)とイマーム・フサイン(AS)のみを、「私たちの女性たち」の唯一の該当者としてファーティマ(SA)を、そして「私たち自身」として信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)を伴った[8]。この選択は個人的な決定ではなく、神の明確な命令によるものであった。この出来事におけるファーティマ(SA)の存在は、彼女を単に選ばれた女性としてではなく、「預言者としての使命に対する神の証明」として示している。神は彼女を、呼びかけの共同者とし、預言者の使命の真正性の証拠とされたからである[9]。

使命の報酬：「الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ」

アッ＝シューラー章は、宗教の法制度におけるファーティマ・ザフラー(SA)の地位を確立するもう一つの鍵となる節である。「قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ」[10]。この節が下されたとき、教友たちは尋ねた。「神の使徒よ、愛慕（マワッダ）が私たちに義務づけられているその近親者とは誰のことですか？」預言者(SAW)は言った。「アリー、ファーティマ、そして二人の子どもである」[11]。この節は、ファーティマ・ザフラー(SA)を含む家の人々（アフル・アル＝バイト）への愛慕と統治権（ウィラーヤ）が、推奨事項ではなく「使命の報酬」であり、唯一性（タウヒード）と預言者性の原理そのものと同列であることを示している[12]。実のところ、この愛慕は預言者に届く報酬ではなく、共同体そのものを神へと導く道である[13]。

その怒りが神の怒りである地位

これらの節に加えて、預言者の伝承もまた、ファーティマ・ザフラー(SA)の地位を、通常の人間を超えるものとして描いている。有名なハディース「إِنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَیَرْضَی لِرِضَاکِ」（まことに神は、あなたの怒りにお怒りになり、あなたの満足にお喜びになる）は、シーア派とスンナ派の双方の伝承経路から伝えられている[14]。

このハディースは、『アル＝ムスタドラク・アラー・アッ＝サヒーヒーン』や『アル＝ムアジャム・アル＝カビール』（タバラーニー）といった信頼できる文献に収録されており[15]、ファーティマ・ザフラー(SA)の満足と怒りが神の満足と怒りに従属すること、そして彼女が、その意志が神の意志となる無謬性と神から直接授かる知（イルム・ラドゥンニー）の境地に達していたことを示している[16]。この地位は、僕としての真理と完全な清浄さに到達した者にしか想像できない[17]。

ムスハフ・ファーティマ：恩寵を伝える知の仲介者

伝承の中でファーティマ・ザフラー(SA)の地位が持つ最も深い側面の一つが、「ムスハフ・ファーティマ」への言及である。複数の伝承によれば、預言者(SAW)の逝去後、ジブリールがファーティマ・ザフラー(SA)のもとに降り、父を失った悲しみを慰め、将来の出来事や子どもたちの運命を告げ、イマーム・アリー(AS)がそれを書き留めた[18]。この「クルアーン」ではないムスハフは、神的な学問と知識を含み、清浄なるイマームたち(AS)の知の源泉の一つとされる[19]。これは、預言者(SAW)がクルアーンを受け取る仲介者であったのと同じように、ファーティマ・ザフラー(SA)が神とイマームたち(AS)との間の知の仲介者であることを示している[20]。このムスハフによって、彼女はイマームたちに対する神の証明であり、彼らのイマーム位の証拠である[21]。

結びの言葉

クルアーンと伝承におけるファーティマ・ザフラー(SA)の地位は、散在する美徳の集まりではなく、創造に先立つ時から復活の日まで続く、光の真理の一貫した姿である。浄化の節では清浄で無謬の存在として示され[22]、ムバーハラの節では宗教の真正性の証明となり[23]、マワッダの節では使命の報酬とされ[24]、預言者の言葉ではその満足が神の満足とみなされた彼女は[25]、歴史を動かした女性であるにとどまらない。彼女は「ウンム・アル＝アインマ」（イマームたちの母）であり、「フッジャトゥッラー」（神の証明）である。この地位を知ることは、美徳の誇張ではなく、神ご自身がクルアーンの中で、そして預言者の口を通して明らかにされた真理の読み直しである[26]。

注：

[1] シェイク・ムハンマド・サンド・バフラーニー師『クルアーンと伝承におけるファーティマの地位』アフマド・ホワーンサーリー訳、90頁。

[2] 同書、13頁。

[3] アル＝アフザーブ章33節。

[4] サイイド・ムハンマド・フサイン・タバータバーイー『ミーザーン（クルアーン注釈）』第16巻、318頁。

[5] 同書。

[6] サンド・バフラーニー『ファーティマの地位』68頁。

[7] アール・イムラーン章61節。

[8] サンド・バフラーニー『ファーティマの地位』86頁。[9] 同書、88頁。

[10] アッ＝シューラー章23節。[11] サンド・バフラーニー『ファーティマの地位』129頁。

[12] 同書、130頁。

[13] 同書、131頁。

[14] ハーキム・ニーシャーブーリー『アル＝ムスタドラク・アラー・アッ＝サヒーヒーン』第3巻、153頁、ハディース4757。

[15] タバラーニー『アル＝ムアジャム・アル＝カビール』第1巻、108頁、ハディース182。

[16] サンド・バフラーニー『ファーティマの地位』101頁。

[17] 同書、103頁。

[18] クライニー、ムハンマド・イブン・ヤアクーブ『アル＝カーフィー』第1巻、241頁（ムスハフ・ファーティマの章）。

[19] サンド・バフラーニー『ファーティマの地位』19頁。

[20] 同書、21頁。[21] 同書、29頁。

[22] アル＝アフザーブ章33節。

[23] アール・イムラーン章61節。

[24] アッ＝シューラー章23節。

[25] ハーキム・ニーシャーブーリー『アル＝ムスタドラク』第3巻、153頁。

[26] サンド・バフラーニー『ファーティマの地位』178頁。

フィールーゼ・ダルダーリー（研究者、メディア・サイバー空間での活動家）