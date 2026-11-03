シンプルな暮らしは欠乏を意味するのか？！

Abna通信社の報道によると、共同生活は責任と寛容の場であるだけでなく、愛情、活力、対話、そして男女の自然な欲求が満たされる場でもある。しかし、個人的な望みを持つことと、配偶者の力量や状況に配慮することとの間に、どのようにして賢明な均衡を保つことができるのだろうか。ファーティマ・ザフラー(SA)と信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の行状は、この均衡の明確な手本を私たちの前に示している。ファーティマ家の生活において、娯楽と親密さは自然な位置を占めていた。同時に、配偶者への敬意と、その力の及ばない望みを押しつけないことは、品性と深い理解の表れであった。この行状を読み直すことは、今日の家庭が、正当な望み、シンプルな暮らし、そして共同生活における相互配慮の境界を見極める助けとなるだろう。

ファーティマ・ザフラー(SA)の生き方と、アリー家における望みの管理を見る

喜ばしい知らせである。家庭の正しい手本は、アリー(AS)とファーティマ(SA)の家で形づくられた。そこでは、愛、敬意、活力、シンプルな暮らし、そして責任感が、互いに寄り添いながら意味を持っていた。ファーティマ・ザフラー(SA)は、全身全霊で信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)に寄り添った女性であり、自らの生活と自然な望みを顧みないことも、夫の状況を無視することもなかった。彼女の行状は、共同生活において望みを持ち、娯楽を楽しみ、人生の瞬間を味わいながら、同時に、配偶者の力の及ばない望みを押しつけることを避けることができると示している。

ファーティマ家――活力と対話にあふれた家庭

シンプルで霊的な暮らしを、活力や娯楽の欠如と同一視する一部の誤った見方とは異なり、ファーティマ・ザフラー(SA)と信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の生活について伝えられる伝承は、これとは異なる姿を描いている。

ある伝承によれば、イマーム・アリー(AS)とファーティマ・ザフラー(SA)は野原でナツメヤシを食べており、二人の間に楽しい会話が生まれた。この会話の中で、二人はそれぞれ、預言者ムハンマド(SAW)から自分がどれほど愛されているかを語った。ファーティマ・ザフラー(SA)は預言者(SAW)のもとでの自らの地位に触れ、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)も自らの美徳を述べて、この会話を続けた。最後に、事を明らかにするため、二人は預言者ムハンマド(SAW)のもとを訪れ、預言者(SAW)はその答えによって、この愛情に満ちた会話に終止符を打たれた。

この伝承は、伝承経路に関する議論はさておき、親密さと活力に満ちた家族関係を示している。そこでは、対話、冗談、さらには夫婦間の愛情あふれる張り合いが、自然な位置を占めている。

この出来事から、ファーティマ・ザフラー(SA)とイマーム・アリー(AS)の生活は、重い社会的・信仰的責任の遂行だけに限られていなかったことが分かる。この二人の偉大な方々には、娯楽や対話、そして人生の瞬間を楽しむ時間もあったのである。

したがって、個人的な望みを持つこと、娯楽や活力は、霊性と矛盾しないだけでなく、適切な枠組みの中では、家庭生活の自然な欲求の一部である。

ファーティマの望み――欠乏でも押しつけでもなく

ファーティマ・ザフラー(SA)の行状を考察する上で重要なのは、次の事実に注目することである。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の妻として、彼女には生活上の自然な望みや欲求が確かにあった。しかし、彼女の振る舞いで際立っているのは、夫の経済力と生活状況への配慮である。

シェイク・トゥースィー師の『アマーリー』や『マナーキブ・アーリ・アビー・ターリブ』などの文献で伝えられている別の伝承によれば、ファーティマ・ザフラー(SA)と子どもたちは二日間、飢えの中で過ごしていた。イマーム・アリー(AS)が彼女に食べ物を求めたとき、彼女は、二日前から家には十分な食べ物がなく、その間、食事の準備と消費において、自分と子どもたちよりもイマーム・アリー(AS)を優先してきたと答えた。

イマーム・アリー(AS)は彼女に尋ねた。「なぜ私に知らせなかったのか。食べ物を手配できたのに。」

ファーティマ・ザフラー(SA)は答えて言った。

「アブル・ハサンよ！あなたに力も能力もないことを求めるのは、私の主の御前で恥ずかしいのです。」

この言葉は、ファーティマ・ザフラー(SA)の家庭内での品性を示す最も明確な表れの一つである。彼女は自らの欲求を自覚していたが、夫の力の及ばない望みを満たすために、夫が重圧と困難に陥るような状況に置きたくはなかった。基準となるのは、状況への理解であり、願いを求めるにあたって配偶者の体力的・経済的な力を考慮することである。

もちろん、この伝承を、女性が共同生活において自らの必要を口にしてはならない、あるいは常に望みを諦めなければならないという意味に解してはならない。ファーティマ・ザフラー(SA)の振る舞いから学べるのは、生活の現実の状況に注意を払うことと、配偶者の力に見合わない望みを押しつけないことである。

ファーティマ・ザフラー(SA)は、何の望みも持たない女性の手本ではない。状況への理解、敬意、そして英知をもって自らの望みを管理する女性の手本である。

敬意ある願い――共同生活の一部

共同生活において、男女の望みは自然で受け入れられるものである。妻は夫に対し、気遣い、愛情、娯楽、安らぎ、そして生活上の必要を満たすことを期待できる。夫もまた、自らの責任とともに、敬意、安らぎ、そして相互理解を享受する権利を持つ。

ファーティマ・ザフラー(SA)の行状は、こうした望みが家庭の向上に寄与するのは、経済状況の理解、配偶者の尊厳への配慮、そして過度な要求の回避を伴うときであることを示している。

アリー家では、望みが配偶者を貶め、比較し、圧迫するための道具となることはなかった。重要だったのは、互いの尊厳を守り、人生の道を共に歩むことであった。

それゆえ、ファーティマ・ザフラー(SA)のシンプルな暮らしを、彼女の娯楽、活力、あるいは個人的な望みの否定と解することはできない。ファーティマ・ザフラー(SA)と信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の愛情あふれる対話に関する伝承は、ファーティマ家の生活が、躍動的で、情愛に満ち、人間的な交流にあふれたものであったことを示している。

笑顔と愛情――望みの管理を補うもの

ファーティマ・ザフラー(SA)は、生活状況への配慮とともに、笑顔と善き振る舞いも強調していた。彼女から伝えられた伝承にはこうある。

«بَشَرٌ فی وَجهِ المُؤمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبِهِ الجَنَّةَ، وَبَشَرٌ فی وَجهِ المُعانِدِ المُعادی یَقی صاحِبَهُ عَذابَ النّارِ.»

すなわち、「信徒に対する笑顔は、それを向ける者に楽園を確実にし、頑迷で敵対する者に対する笑顔は、それを向ける者を火獄の罰から守る」という意味である。

この教えは、家庭生活においても注目に値する。望みを優しさ、敬意、笑顔をもって伝えることは、相互理解の土壌をつくり、自然な欲求が不和や緊張へと変わるのを防ぐことができる。

夫婦が互いを理解し合う家庭では、望みは抑圧されることも、圧力の道具となることもなく、愛情と理解に満ちた雰囲気の中で語られる。

今日の家庭のためのファーティマの手本

ファーティマ・ザフラー(SA)と信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の行状は、家庭生活のバランスの取れた姿を示している。そこでは、霊性は活力と、シンプルな暮らしは人生を享受することと、愛情は責任感と結びついている。

ファーティマ・ザフラー(SA)は、娯楽、対話、そして夫との情愛ある交流を楽しむ女性であった。しかし、経済的に困難な状況においては、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の力を考慮し、彼にそれを満たす力のない望みを押しつけることを避けた。

この行状は、今日の家庭にも明確なメッセージを伝えている。望みを持つことは男女の自然な権利である。しかし、配偶者の力への敬意、過度な要求の回避、そして困難における寄り添いは、共同生活における道徳的成熟の表れである。

ファーティマの手本とは、女性が自らの望みを奪われることなく、男性が力の及ばない期待の重圧の下に置かれることもなく、双方が愛情と敬意をもって、穏やかで気高い生活の構築に努める家庭の手本である。

筆者：ファーティマ・プールアッバース／文化活動家・サイバー空間での活動家