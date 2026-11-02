親の一時的な安らぎ、子どもに残る持続的な悪影響――なぜ子どものメディア利用を管理すべきなのか？

Abna通信社の報道によると、メディアが深く浸透した時代において、子どもたちは現実世界のスキルを身につける前に、デジタルデータの海に浸かってしまう。このことは、親を一つのジレンマの前に立たせている。すなわち、子どもを落ち着かせる手軽な手段として画面を使うことと、それが子どもの精神的健康や行動に及ぼす有害な影響への懸念である。児童臨床心理学者のマルヤム・シャーヴァルディー博士は、Abna通信社とのインタビューで、この重要な懸念に答えた。

バーチャル空間から養分を得る新世代を育てるために、私たちは何をすべきでしょうか？

禁止に基づく教育から、意識化とエンパワーメントに基づく教育へと移行しなければなりません。子どもたちに、メディアリテラシー、批判的思考、そして正しい内容と誤った内容を見分ける力を教えましょう。それと同時に、安全な情緒的絆を築き、現実世界で魅力的な機会を提供することで、メディアが子どもたちの経験と学びの唯一の源とならないよう支援しましょう。

そもそも、なぜメディアを管理しなければならないのでしょうか？メディアは子どもの時間を埋めてくれ、親の時間を空けてくれるのではないでしょうか？

はい、メディアは子どもに娯楽と学びをもたらし、親には自分の責任を果たす機会を与えることができます。しかし問題は、すべてのコンテンツが必ずしも有益ではなく、過度な利用が子どもの睡眠、集中力、身体活動、社会的関係に影響を及ぼしうるという点です。

したがって、私たちの目的はメディアをなくすことではなく、時間、コンテンツ、そして利用方法を賢明に管理することです。

サミーラ・ゴルカール／Abna国際通信社