個人攻撃と虚偽の主張；選挙戦最終盤における共和党のアプローチ

ABNA通信の報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は、共和党の候補者たちが選挙戦最終盤にライバルに対する個人攻撃と虚偽の主張を激化させていると報じた。これは物価高への不満の高まりとドナルド・トランプの支持率低下という状況の中で取られているアプローチである。

この新聞によれば、多くの共和党候補者がトランプの政治スタイルを模倣している。このスタイルはアメリカ政治における許容される言説の境界を変えた。これらの攻撃は党内で広範な反応を引き起こしていない一方で、一部の共和党員はその結果について懸念を表明している。

アリゾナ州の元共和党上院議員でトランプの批判者であるジェフ・フレイクは、この流れを「恐ろしい」と表現し、共和党の政治的言説が厚顔無恥さと侮辱性の新たなレベルに達したと述べた。

中道派有権者の反応への懸念

政治観察者たちは、この戦略がそのような言説を極端で侮辱的と見なす中道派有権者を共和党から遠ざける可能性があると警告している。ただし、この党の支持基盤を動員することはできる。

ニューヨーク・タイムズ紙はまた、民主党による共和党員への個人的攻撃、例えば彼らを汚職で非難することにも言及したが、今回の選挙における共和党の攻撃の激しさの方がより顕著であったと書いた。

共和党内の限定的な抗議

フレイクはこの言説の蔓延を、党内の絶望感とトランプの模倣の組み合わせに起因すると見なした。一部の選挙戦では、共和党員たちも攻撃的な広告に抗議している。

メイン州の共和党上院議員スーザン・コリンズは、民主党のライバルに対するラジオ広告の放送停止を求めた。この広告は彼女の出産に関する話題に言及していた。

ミシガン州の選挙戦におけるイスラム嫌悪攻撃

この新聞はまた、ミシガン州の民主党候補アブドゥルサイードに対するイスラム嫌悪攻撃にも触れ、民主党が上院の支配権をめぐる敏感な選挙戦へのこれらの攻撃の影響を懸念していると書いた。

ニューヨーク・タイムズ紙はこの関連で2008年の選挙に言及した。そこでは共和党の大統領候補ジョン・マケインが、ある女性によるバラク・オバマに対するイスラム嫌悪発言に反応して、民主党のライバルを擁護していた。