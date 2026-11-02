イランに対する戦争再開に向けたネタニヤフのトランプへの圧力の継続

ABNA通信の国際部の報道によると、イスラエル政権のテレビ12チャンネルはアメリカとイスラエルの情報源を引用し、先週土曜日にドナルド・トランプとベンヤミン・ネタニヤフがイランへの対応方法について電話会談を行ったと報じた。

この報道によれば、トランプは土曜日、ネタニヤフとの直接的で激しい会話の中で、イランとの交渉の話題を議論した。

これらの情報源はまた、イスラエル政権の首相がアメリカ選挙後にイランに対する戦争を再開するようトランプに圧力をかけようとしていると述べた。