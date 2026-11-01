ガーディアン 政府の腐敗は物価高に次ぐアメリカ国民の最も重要な懸念である

アブナ通信によるとガーディアン紙はドナルド・トランプ政権が福祉プログラムにおける不正事件に焦点を当てて社会扶助と公的医療保険の濫用に対する措置を強化していると報じたが世論調査は政府の腐敗と当局者の金銭的利益相反がアメリカの有権者の最も重要な懸念の一つであることを示している

最新の措置としてアメリカ副大統領JD・ヴァンスの不正対策チームは食糧援助プログラムにおける4000万ドルの横領の発見を発表したヴァンスはまた以前にオバマケア法の対象者のうち約76万人の医療保険適用を不正の疑いで削除したと発表していた

トランプもまた政府資源における浪費と不正の事例を報告する人々に報奨金を支払う提案をした

10月のガーディアン紙のためのハリス研究所の世論調査によると政府の腐敗は生活費の上昇に次いで有権者の第二の重要な懸念である回答者の87パーセントがアメリカにおける腐敗を問題と見なし65パーセントの中間選挙有権者がそれを深刻な問題と表現した

懸念の大部分は選出された当局者が自分たちまたは支援者の金銭的利益を公益より優先することに関係しているまた汚職認識指数におけるアメリカの地位は2016年の18位から29位に低下した

ガーディアンはさらにトランプ一家のホワイトハウス在任中の事業活動特に暗号通貨分野に関する批判に言及しているこの報告によるとトランプは権力への復帰後最初の年に約22億ドルを稼ぎそのうち14億ドルは暗号通貨からのものであった

この新聞はまたトランプ一家の投資家およびカタールやUAEを含む外国政府との事業関係に関する事件も扱っている民主党はこれらの関係を政治権力の金銭的悪用の可能性のある例と見なしている一方ホワイトハウスは金銭的援助と政治的恩赦の間のいかなる利益相反や関連も否定している