サウジによるイエメンのホデイダ大学への空爆 アデンで爆発音が聞こえる

アブナ通信によるとアルマシラを引用してサウジの戦闘機が二回の空爆でイエメン西部のホデイダ大学医学部を攻撃した

イエメンの情報筋はまだこの攻撃の人的および物的損害に言及していない

この攻撃はアラブメディアがそれ以上の詳細に言及せずにイエメン南部のサウジ傭兵の主要拠点であるアデン市で爆発音が聞こえたと報じた中で行われた

今朝もサウジ連合のイエメンのホデイダ県バジャル地区の石油会社施設への二回の空爆で三人の民間人が負傷した