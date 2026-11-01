アラグチ 我々は同時に防衛と外交の準備ができている 道の選択はアメリカにある

アブナ通信によると外相セイエド・アッバス・アラグチはイランの代表団のカタール訪問とカタールの仲介者との協議の継続に言及しイスラム共和国イランが同時に防衛と外交の準備を維持しており今後の道の選択はアメリカ側の決定と合理性にかかっていると強調した

彼はハーネ・メッラトとの会話でイランの代表団のカタール訪問の目的について述べこの訪問は外務次官レベルでカタールの仲介者との協議を継続する目的で行われたと述べた仲介者たちは過去数週間テヘランにも滞在していた

彼は基本的にこの訪問ではアメリカ側との交渉のためのプログラムは計画されていなかったと述べ交渉の仲介者との二日間計画に関する協議は依然として継続され実行の途上にあるが我々はまだ決定的な結果に達していないと付け加えた結果の達成はまた相手側が我々の質問に対して提供する回答にかかっている

外相はイランがこの道を推進するための努力を行っていると強調し相手側にも合理性が存在し外交を他の道より優先することを望んだ

アラグチは演説の別の部分で最高司令官の高級軍事指揮官に対する命令に言及しこれらの命令はイスラム共和国イランの意志を明確に示したと明言した我々の軍も完全に明確な任務を持っており過去二つの戦争の経験を活用して以前よりはるかに強力である

彼は最後にイスラム共和国イランは依然として同時に防衛と外交の準備ができておりアメリカ人がどの道を選ぶかは彼らの合理性にかかっていると強調した