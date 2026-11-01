多層抑止 イランの戦場管理と戦争終結決定のための戦略

アブナ通信の記者によると地域の動向とイランに対するアメリカの軍事的脅威が再び抑止の方程式の主題を国際動向の主要な軸の一つに変えた状況において革命指導者の能動的かつ多層的な抑止の必要性への強調はイスラム共和国イランの防衛および安全保障戦略に関する重要なメッセージを含んでいる

このアプローチはあらゆるレベルと種類の脅威への即時かつ効果的な対応への強調に加えて戦争の開始が必ずしもその終結を決定する権限を有することを意味しないという事実を強調しているこの枠組みにおいて敵の計算の変更軍事的冒険の防止および起こりうる動向の管理における主導権の維持はこの戦略の構成要素と見なされる

この関連で国際問題の専門家アブドルラヒム・アンサリはメフル通信の記者との対話においてこのアプローチのさまざまな側面を説明した

彼は革命指導者の発言に言及しこれらの発言の最も重要な軸の一つは能動的かつ多層的な抑止の形成の必要性であったと強調したこれは地理的制限なしに脅威に対応することに加えて戦争終結の時間と条件の決定におけるイランの役割も強調する戦略である

彼は能動的抑止の現れの一つが先制的行動であり得ると述べいかなる軍事行動の前にも脅威と警告の段階があると指摘したこれは革命指導者が戦争の地理的拡大について警告することによって明確に強調した問題であるさらに敵が戦争終結の時間を一方的に決定する無能さに言及することによってこの戦略の別の層が説明された

アンサリは加えて最近数日間一部のアメリカ当局者がイランに対する短期攻撃の可能性について語ったが現実は紛争が始まった場合必ずしもアメリカがその終結の時間と条件を決定するのではないと述べた40日間の戦争の経験もイランが相手側の時間的方程式と計算を変えられることを示した

国際問題の専門家はドローン都市の公開仲介者を通じた政治的および安全保障上の警告の送信ならびに核ドクトリンに関連する議論の提起を能動的抑止の他の現れと見なしそのような構成要素は相手側に多数のメッセージを持ち間違いなくアメリカの計算と戦略的評価において考慮されると明言した

彼はさらに革命指導者のあらゆるレベルと種類の脅威への対応への強調に言及しこの表現は明確なメッセージを運んでいるあらゆる脅威はレベル規模および形態に関係なく即時かつ効果的な対応に直面しなければならない対応は地理的国境に限定されない

アンサリは最後にこれらの立場の集合は能動的かつ多層的な抑止が単に脅威への反応を意味するのではなくその目的は敵の計算の変更軍事的冒険の防止および戦争の方程式と運命の決定における主導権の維持であることを示していると強調した