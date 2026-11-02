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私たちの一瞬一瞬は、どのようにして神を念じることと結ばれるのか？

2 11月 2026 - 15:47
News ID: 1884844
Source: ABNA
私たちの一瞬一瞬は、どのようにして神を念じることと結ばれるのか？

心の真の生命と人生の繁栄は、昼夜の一瞬一瞬を神を念じることと結びつけることにかかっている。なぜなら、心は絶え間ないズィクル（神を念じること）によってのみ、生き、安らぐからである。

Abna通信社の報道によると、人間が日常の惰性から解放され、信仰の光を絶やさずに保つには、存在の源との絶え間ない結びつきが必要である。ホッジャトルエスラーム・アッバーシー・ヴァラディー師は、アフル・アル＝バイト(AS)の祈願の教えに目を向けながら、絶え間ないズィクルから恩恵を得る方法を解説した。以下にその内容を紹介する。

生きた心と栄えある人生を望む者にとって、道はただ「ズィクルとともに生きること」のみである。すなわち、常に神を念じ、一瞬一瞬、神の御前にいる自分を見つめることである。これ以外に道はない。

イマーム・サッジャード(AS)は、アブー・ハムザ・アッ＝スマーリーの祈願（ドゥアー）の中で、神にこう申し上げている。

「یا مَولایَ بِذِکْرِکَ عَاشَ قَلْبِی」。わが主よ、あなたのズィクルこそがわが心を生かす。そもそも、わが心はあなたを念じることによってのみ生きているのである。

では、クマイル祈願では何を唱えるだろうか。

「یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ، أَسْأَلکَ بِحَقِّکَ وَقُدْسِکَ وَأَعْظَمِ صِفَاتِکَ وَأَسْمَائِکَ أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِی مِنَ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ بِذِکْرِکَ مَعْمُورَةً」

わが神、わが主、わが所有者、わが統べ給う御方よ。あなたの権利にかけて、あなたの聖なる御位にかけて、あなたの最も偉大な属性と御名にかけて、あなたにお願いする。昼夜のわが時間を、あなたのズィクルで満たしたまえ。

「وَ بِخِدْمَتِکَ مَوْصُولَةً」

そして、わが昼夜の時間を、あなたへの奉仕によって一つに結びたまえ。絶えず、途切れることなく、あなたに仕えることができるように。

さらに続けて唱える。「وَ أَعْمَالِی عِنْدَکَ مَقْبُولَةً」。わが神よ、わが行いがあなたのもとで受け入れられるようにしたまえ。

「حَتَّی تَکُونَ أَعْمَالِی وَ أَوْرَادِی کُلُّهَا وِرْداً واحِداً」 わが行いとウィルド（日々の唱念）のすべてが、一つのウィルド、一つのズィクルとなるまで。そしてそれは「あなた」である。

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