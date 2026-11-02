私たちの一瞬一瞬は、どのようにして神を念じることと結ばれるのか？

Abna通信社の報道によると、人間が日常の惰性から解放され、信仰の光を絶やさずに保つには、存在の源との絶え間ない結びつきが必要である。ホッジャトルエスラーム・アッバーシー・ヴァラディー師は、アフル・アル＝バイト(AS)の祈願の教えに目を向けながら、絶え間ないズィクルから恩恵を得る方法を解説した。以下にその内容を紹介する。

生きた心と栄えある人生を望む者にとって、道はただ「ズィクルとともに生きること」のみである。すなわち、常に神を念じ、一瞬一瞬、神の御前にいる自分を見つめることである。これ以外に道はない。

イマーム・サッジャード(AS)は、アブー・ハムザ・アッ＝スマーリーの祈願（ドゥアー）の中で、神にこう申し上げている。

「یا مَولایَ بِذِکْرِکَ عَاشَ قَلْبِی」。わが主よ、あなたのズィクルこそがわが心を生かす。そもそも、わが心はあなたを念じることによってのみ生きているのである。

では、クマイル祈願では何を唱えるだろうか。

「یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ، أَسْأَلکَ بِحَقِّکَ وَقُدْسِکَ وَأَعْظَمِ صِفَاتِکَ وَأَسْمَائِکَ أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِی مِنَ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ بِذِکْرِکَ مَعْمُورَةً」

わが神、わが主、わが所有者、わが統べ給う御方よ。あなたの権利にかけて、あなたの聖なる御位にかけて、あなたの最も偉大な属性と御名にかけて、あなたにお願いする。昼夜のわが時間を、あなたのズィクルで満たしたまえ。

「وَ بِخِدْمَتِکَ مَوْصُولَةً」

そして、わが昼夜の時間を、あなたへの奉仕によって一つに結びたまえ。絶えず、途切れることなく、あなたに仕えることができるように。

さらに続けて唱える。「وَ أَعْمَالِی عِنْدَکَ مَقْبُولَةً」。わが神よ、わが行いがあなたのもとで受け入れられるようにしたまえ。

「حَتَّی تَکُونَ أَعْمَالِی وَ أَوْرَادِی کُلُّهَا وِرْداً واحِداً」 わが行いとウィルド（日々の唱念）のすべてが、一つのウィルド、一つのズィクルとなるまで。そしてそれは「あなた」である。