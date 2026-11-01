イスラームは女性と男性を平等とみなしているのか？

Abna通信社の報道によると、イスラームの見解については次のように言うことができる。人間的かつイスラーム的な価値づけにおいて、イスラームが対象としているのは「人間」である。女性と男性には何ら特別な区別はなく、いかなる違いもない。人間的・イスラーム的な価値の領域における女性と男性の平等は、イスラームの疑いようのない原則の一つであり、これには何の疑いもない。クルアーンの節には…次のように述べられている。「اِنَّ المُسلِمینَ وَ المُسلِماتِ وَ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ وَ القانِتینَ وَ القانِتاتِ وَ الصّادِقینَ وَ الصّادِقاتِ‌ وَ الصّابِرِینَ وَ الصّابِراتِ وَ الخاشِعینَ وَ الخاشِعاتِ وَ المُتَصَدِّقینَ وَ المُتَصَدِّقاتِ وَ الصّائِمِینَ وَ الصّائِماتِ وَ الحافِظینَ فُروجَهُم وَ الحافِظاتِ وَ الذّاکِرینَ اللهَ کَثیراً وَ الذّاکِرات」。ここでは男性と女性に関する十の主要な特質が挙げられており、すべての者が[報奨において]等しい。「اَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغفِرَةً وَ اَجراً عَظیما」。(1)これがイスラームの見方である。あるいは別の節では[次のように述べられている]。「اَنّی لا اُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ اَو اُنثَی」。(2)違いはない。すなわち、人間的かつイスラーム的な価値づけの観点からは、女性と男性の間にはいかなる違いもないのである。

殉教した指導者の、各階層の女性たちとの会見における発言 2023年1月4日

出典:

1）聖なるアル＝アフザーブ章 第35節

إِنَّ المُسلِمینَ وَالمُسلِماتِ وَالمُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ وَالقانِتینَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقینَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرینَ وَالصّابِراتِ وَالخاشِعینَ وَالخاشِعاتِ وَالمُتَصَدِّقینَ وَالمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمینَ وَالصّائِماتِ وَالحافِظینَ فُروجَهُم وَالحافِظاتِ وَالذّاکِرینَ اللَّهَ کَثیرًا وَالذّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظیمًا

訳：まことに、ムスリムの男性とムスリムの女性、信仰ある男性と信仰ある女性、神の命令に従順な男性と従順な女性、誠実な男性と誠実な女性、忍耐強く辛抱強い男性と忍耐強く辛抱強い女性、謙虚な男性と謙虚な女性、施しをする男性と施しをする女性、断食する男性と断食する女性、貞潔な男性と貞潔な女性、そして神を多く念じる男性と神を多く念じる女性、神はそのすべての者のために、赦しと偉大な報奨を備えられた。

2）聖なるアール・イムラーン章 第195節

فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثیٰ ۖ بَعضُکُم مِن بَعضٍ ۖ فَالَّذینَ هاجَروا وَأُخرِجوا مِن دِیارِهِم وَأوذوا فی سَبیلی وَقاتَلوا وَقُتِلوا لَأُکَفِّرَنَّ عَنهُم سَیِّئَاتِهِم وَلَأُدخِلَنَّهُم جَنّاتٍ تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ثَوابًا مِن عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّوابِ

訳：神は彼らの願いを聞き入れられた（そして仰せられた）。「わたしは、あなたがたのうち、女であれ男であれ、行いをする者の行いを無にはしない。あなたがたは同類であり、互いに同じ種から出た者である。神の道のために移住し、家々から追われ、わが道において害を受け、戦い、そして殺された者たち、彼らの罪は必ず赦し、下を川が流れる楽園の園に必ず入れよう」。これは神のもとからの報奨である。最良の報奨は主のみもとにある。