なぜイマーム・アリー(AS)とファーティマ・ザフラー(SA)の家の聖域は侵されたのか？

Abna通信社の報道によると、預言者ムハンマド(SAW)の言行（スンナ）において特別な地位を占めた家。ファーティマ・ザフラー(SA)の家への襲撃という惨事の深刻さを理解するには、まず預言者ムハンマド(SAW)の目にこの家がどのような地位にあったかを知らなければならない。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)とファーティマ・ザフラー(SA)の家は、預言者モスクに隣接する家々の一つであり、その扉はモスクに向かって開いていた。この家は預言者の家族が暮らしていたことにより特別な地位を有しており、その地位への敬意は単なる家族の問題ではなく、神の使徒(SAW)への敬意の一部であった。

預言者ムハンマド(SAW)は、この家族に対する振る舞いにおいて、敬愛と尊敬の明確な模範を示していた。

預言者はファーティマ・ザフラー(SA)を慈しんだだけでなく、その家とその生活の聖域をも尊んだ。そのような状況で、根本的な問いが生じる。預言者が入るにも敬意を払っていた家が、なぜ預言者の逝去後に放火の脅迫にさらされたのか。放火の脅迫から家への襲撃へ。歴史・伝承の典拠で引用されている伝承によれば、預言者ムハンマド(SAW)の逝去後、ある一団が、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)にアブー・バクルへのバイア（忠誠の誓い）を強いるため、その家に向かった。

イブン・クタイバの伝承には、脅迫の激しさを示すウマル・イブン・ハッターブの言葉が記されている。「وَالَّذِی نَفْسُ عُمَرَ بِیَدِهِ لَتَخْرُجُنَّ أَوْ لَأُحْرِقَنَّهَا عَلَی مَنْ فِیهَا!」すなわち、「ウマルの魂をその御手に握る御方にかけて、忠誠の誓いのために出てこなければ、家をその中にいる者もろとも焼き払う！」。この伝承の続きで、ファーティマ(SA)が家にいると告げられると、彼は「وَإِنْ」すなわち「たとえファーティマが家にいようとも！」と答えた。この言葉は単なる通常の脅迫ではない。預言者の娘がいた家の聖域を無視したことを示している。シャフラスターニーがナッザームから伝える別の報告には、「وَکَانَ عُمَرُ یَصِیحُ: أَحْرِقُوا دَارَهَا بِمَنْ فِیهَا」すなわち、

「ウマルは叫んだ。家をその中にいる者もろとも焼き払え」

とある。

この同じ伝承によれば、家には信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)、ファーティマ・ザフラー(SA)、イマーム・ハサン(AS)、イマーム・フサイン(AS)、ザイナブ(SA)の他には誰もいなかった。これらの報告を併せて見れば、もはや問題は忠誠の誓いをめぐる意見の相違にとどまらない。預言者の家族の命と安全への脅迫であり、イスラーム史において特別な地位を占める家の聖域への侵害である。預言者が家々の聖域を尊重していたのに。この行為が誤りである最も重要な根拠の一つは、それを預言者ムハンマド(SAW)の言行（スンナ）と比較することである。

アフマド・イブン・ハンバルが伝える伝承で、預言者(SAW)は一部の偽信者への対応について次のように述べている。「لَوْلَا مَا فِی الْبُیُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّیَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْیَانِی یُحَرِّقُونَ مَا فِی الْبُیُوتِ بِالنَّارِ.」すなわち、「もし家々に女性と子どもがいなければ、夜の礼拝を行い、若者たちに命じて家々にあるものを火で焼かせたであろう」。イブン・カスィールも同じ内容を伝えている。（預言者から伝えられスンナ派が典拠とするこの伝承が正しいと仮定しても、その後の出来事については以下で批判的に検討する）

この伝承で重要なのは、預言者ムハンマド(SAW)が、偽信者とみなした者たちに対してさえ、女性と子どもの存在をそのような行為の妨げとして示していたことである。ならば、預言者の娘、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）の妻、そして預言者の家系の子どもたちがいた家への脅迫を、どうして正当化できようか。預言者(SAW)が敵対者の家にいる女性や子どもの命を守るためにこれほどの配慮をしたのなら、ファーティマ・ザフラー(SA)の家の聖域を守ることは、なおさら不可欠であった。この比較は、預言者の言行（スンナ）と、襲撃者たちの伝えられる行動との間にある明白な矛盾を示している。聖域が侵されることで、正義もまた踏みにじられた家。

シーア派の典拠に伝わる報告によれば、脅迫の後、一団が家に入り、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)に忠誠の誓いを迫って圧力をかけた。

マスウーディーが『イスバート・アル＝ワシーヤ』で伝える伝承には、次のように記されている。

「فَهَجَمُوا عَلَیْهِ وَأَحْرَقُوا بَابَهُ وَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْهُ کَرْهًا وَضَغَطُوا سَیِّدَةَ النِّسَاءِ بِالْبَابِ حَتَّی أَسْقَطَتْ مُحَسِّنًا」

この報告の趣旨は、彼らが家に押し入り、その扉に火を放ち、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)を力ずくで連れ出し、ファーティマ・ザフラー(SA)を扉と壁の間で圧迫し、ムフスィン(AS)が流産するに至ったというものである。

また、送付された文書にあるもう一つの報告では、クンフズがファーティマ・ザフラー(SA)の腕を打ったこと、彼女が傷を負ったこと、壁に打ちつけられたことが語られている。

これらの報告によれば、ファーティマ・ザフラー(SA)は信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)を守るため、彼と襲撃者たちの間に立った。しかしこの防御は暴力で応じられた。

この出来事を単なる政治的対立とみなすことはできない。なぜなら、そこでは家の聖域、家族の安全、選択の権利、そして預言者(SAW)の娘の地位のすべてが侵害にさらされたからである。

脅迫を伴った忠誠の誓いが、どうして合意の証となりえようか。

送付された文書で提示されている論拠の一つは、預言者の逝去後の最初の数日間、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)が忠誠の誓いを拒んだという問題である。

この論拠によれば、アブー・バクルのカリフ位が信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)にとって正統性のあるものであったなら、彼は最初からそれに同調したはずである。しかし歴史的報告は、彼の異議と拒否を伝えている。

この点について、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の地位に関する二つの有名な伝承が引用されている。

「عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ」

すなわち、「アリーは真理とともにあり、真理はアリーとともにある」。

そしてまた、

「عَلِیٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِیٍّ」

すなわち、「アリーはクルアーンとともにあり、クルアーンはアリーとともにある」。

さらに、イブン・ハズムは、送付された文書に引用されている言葉で次のように述べている。

「لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ إِجْمَاعٍ یَخْرُجُ عَنْهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.」

すなわち、「アリー・イブン・アビー・ターリブと、その場にいる教友たちが除外されているような合意には、すべて神の呪いあれ」。

この論拠は、合意があったという主張を受け入れたとしても、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の反対と拒否を無視することはできないことを示している。

他方、忠誠の誓いを成立させるために脅迫と圧力に訴えるならば、もはや自由な同意や真の合意を語ることはできない。

メディナの人々への脅迫は預言者の教えと両立していたのか。

スンナ派の典拠には、メディナの人々を怯えさせることの禁止に関する伝承が伝えられている。

ザハビーはサーイブ・イブン・ハッラードから、預言者ムハンマド(SAW)が次のように述べたと伝えている。

「مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ، وَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ.」

すなわち、「メディナの人々を怯えさせる者は、神がその者を怯えさせる。その者の上に、神と天使たちと全人類の呪いあれ」。

提示された論拠によれば、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)、ファーティマ・ザフラー(SA)とその子どもたちが家にいて脅迫に直面したとき、この行為は、預言者がメディナの人々について強調した不可侵性と矛盾する。

とりわけ、ファーティマ・ザフラー(SA)の家は普通の家ではなかった。その敬意が神の使徒(SAW)の家族への敬意と結びついた家であった。

アブー・バクルの後悔。多くの疑問を呼ぶ告白

この議論で引用される報告の一つは、アブー・バクルの晩年の言葉とされるものである。

この伝承には次のようにある。

「فَوَدِدْتُ أَنِّی لَمْ أَکْشِفْ بَیْتَ فَاطِمَةَ عَنْ شَیْءٍ وَإِنْ کَانُوا قَدْ غَلَّقُوهُ عَلَی الْحَرْبِ.」

すなわち、「たとえ彼らが戦のために戸を閉ざしていたとしても、ファーティマの家を侵さなければよかったと思う」。

この言葉は、出来事の詳細をめぐる歴史上の見解の相違を考慮しても、聞く者に根本的な問いを突きつける。なぜ人は、生涯の終わりにファーティマ・ザフラー(SA)の家への侵害を悔いるのか。

もしその行為が完全に正しく、宗教の規範に適っていたのなら、何がこのような後悔の表明を引き起こしたのか。

もっとも、この出来事に関する歴史的伝承は、伝承経路や詳細の点で一様ではないことに留意すべきである。しかし、脅迫、家への立ち入り、そして後悔の表明に関する報告が存在すること自体が、この行為を批判的に検証するための真剣な根拠となる。

預言者の家族の聖域を侵して神の怒りを買う

シーア派の見方では、ファーティマ・ザフラー(SA)は単なる預言者の娘ではなく、神の使徒(SAW)の信仰と愛情において特別な地位を有していた。

そのような地位にある人への侵害は、単なる家庭内や政治上の不適切な行為ではなく、預言者ムハンマド(SAW)が慈しんだ人の聖域への侵害である。

それゆえ、襲撃、脅迫、暴行、そしてムフスィン(AS)の流産に関する報告を受け入れるなら、これらの行為をいかなる政治的・行政的な正当化によっても、正当かつ道徳的なものと見せかけることはできない。政治権力は、人々の家の聖域を侵す許可証ではない。まして、預言者ムハンマド(SAW)が敬意を払い、その住人を自らに最も近く最愛の人々とみなしていた家であればなおさらである。

この見方では、そのような行いによってファーティマ・ザフラー(SA)の聖域を侵した者たちは、預言者の家族の正義と聖域に立ちはだかったがゆえに、自らを神の怒りにさらしたのである。結びの言葉。ファーティマ・ザフラー(SA)の家は、預言者が入る際に敬意を払った家であった。そこには信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)、ファーティマ・ザフラー(SA)とその子どもたちが暮らしていた。

しかし預言者の逝去後、その同じ家が脅迫と襲撃にさらされた。預言者ムハンマド(SAW)が、敵対者に対してさえ、女性と子どもの存在を家に火を放つことへの妨げとみなしていたのなら、預言者の娘の家への侵害をどうして正当化できようか。もし忠誠の誓いが脅迫と強制によってなされたのなら、それをどうして同意と合意の証とみなせようか。そして、預言者が敬意を払っていた家の聖域が侵されたのなら、この行いがその宗教的・道徳的帰結から免れると、どうして期待できようか。歴史は権力の物語であるだけではない。歴史は正義と虐げられた者の証でもある。そしてファーティマ・ザフラー(SA)の家は、イスラーム史におけるその抑圧の最も明白な象徴の一つである。

著者：ファーティマ・プールアッバース／文化・ネット活動家