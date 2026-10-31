カナダはUAEの根拠のない主張を支持することで、自らが座っている枝を切っている

アブナ通信の報道によると、外務省報道官のエスマイル・バガイーは、あるソーシャルネットワーク上の自身のアカウントで、トランプがアメリカの51番目の州と呼ぶカナダへの回答として次のように書いた：アラブ首長国連邦は1971年に設立された。しかしながら、アブームーサー、大トンブ、小トンブに関する広範な歴史的証拠、地理的事実、文書化された証拠にもかかわらず、同国は依然としてこれらのイラン諸島の所有権を主張している。これらの島々のイランへの帰属は、この連邦の設立の数千年前に遡る。注目すべきは、カナダの首相もこの根拠のない主張を繰り返すことを決めたことである！

彼は付け加えた：カナダは他のどの国よりも、領土の一体性と国家主権の重要性を理解すべきである。なぜなら、この国の歴史は1812年の戦争におけるアメリカの侵攻、1849年のモントリオール併合宣言の発表、そして近年ではカナダをアメリカの51番目の州に変えるというドナルド・トランプの度重なる脅威と結びついているからである。

バガイーは続けた：自国の領土の一体性を南隣国の野望から守るために2世紀以上にわたって努力してきた国が、どのようにして捏造された紛争で一方の側に立ち、危険な冒険の典型である根拠のない領土主張を支持することができるのだろうか？

彼は指摘した：領土の一体性と歴史的・法的現実の尊重はカナダにとって根本的な原則なのか、それともこれらの原則は自国の主権が脅威にさらされるときにのみ重要になるのか？

最後に彼は指摘した：カナダは、そのような行動によって、実際には自らが座っている枝を切っていることに気づいていないのだろうか？