ABNA通信がアルジャジーラからの引用として報じたところによると、アメリカ大統領ドナルド・トランプは、この国の議会中間選挙を目前に控え、再び宣伝演説で約束した：イランでの戦争はまもなく終結し、その結果、ガソリン価格が下がるだろう！

アメリカ大統領は、テヘランの核計画の平和的性质に言及することなく、主張した：イランが核兵器を手に入れることを許してはならない。そしてこの戦争は、あらゆる可能な方法で終結するだろう。

ドナルド・トランプは、自らが犯した犯罪のリストから自らを免罪しようと努めながら、滑稽な主張を掲げて次のように主張した：私はイランとの戦争を始めていない。イランは何年も攻撃的な行動をとり、多くのアメリカ人の死を引き起こしてきた。

トランプは主張した：我々は、イランが決して、いかなる状況下でも核兵器を手に入れないという保証を得たいと考えている！

アメリカとシオニスト政権は1404年エスファンド月9日にイランへの侵略を開始した。テヘランも応答として攻撃を行った。両当事者はホルダード月半ばに衝突停止のための覚書に達したが、しばらくしてアメリカ側の義務違反により相互攻撃が再開された。直接の衝突の停止にもかかわらず、紛争は最終合意なしに続いており、ワシントンは自らの考えでテヘランに対する経済的圧力を追求している。