アメリカの窮状：G20に航路の保護を要請

ABNA通信の報道によると、「マルコ・ルビオ」アメリカ国務長官はXに次のように書いた：本日のG20外相会合で、私は海上安全保障と食料安全保障が経済安全保障の基盤であることを明確に強調した。

ワシントンによるイラン領土への侵略がホルムズ海峡の不安全と世界の食料およびエネルギーの供給チェーンの混乱の原因となっている状況の中で、アメリカ国務長官は付け加えた：アメリカ合衆国は「アメリカ第一主義」の議題の枠組みの中で、パートナー国に航路を保護し、食料安全保障を強化し、地政学的危機の経済的影響を軽減するよう促している。

G20外相会合は2026年10月30日と31日（1405年アーバーン月8日と9日）にアメリカの主催でジョージア州アトランタ市で開催される。この会合の議長はアメリカ国務長官が務め、世界経済の課題、エネルギーと食料の安全保障、航路の保護、供給チェーンの強化、地政学的危機の経済的影響などの議題がその日程に含まれている。

この会合は、ウクライナ戦争、西アジアの情勢、ロシアとの関係をめぐるG20加盟国の意見の相違が国際協力に影を落としている状況の中で開催される。

G20は世界の重要な経済問題について対話と調整を行う国際フォーラムであり、19か国に加えて欧州連合とアフリカ連合が加盟している。このグループの首脳会合も2026年12月14日と15日（1405年アーザル月23日と24日）にアメリカのマイアミで開催される予定である。