イランの勝利はシオニズムの衰退とアメリカ帝国の滅亡の前提となる

ABNA通信：パレスチナ・イスラム聖戦運動の副事務総長モハンマド・アル＝ヒンディーは「アル＝マヤディーン」への独占寄稿で、「シオニスト・イデオロギーがホワイトハウスを支配し、人類にとって最大の危険となっている」と述べ、アメリカとイスラエルは、イスラエルと西洋の利益に奉仕するために、打倒されたシャーのような傀儡政権を再びイランで政権につけるためにイランを攻撃したが、これまで失敗していると強調した。

アル＝ヒンディーは、イランに対する過去二回の戦争の敗北をイランの指導者と体制の結束の証拠とし、軍事戦争での失敗後のアメリカの経済的窒息政策をイラン国民の意識、団結、自らの革命へのコミットメントの証拠とみなし、トランプの公表された野心はイランとペルシャ湾に限定されないと強調した。彼はアメリカとイスラエルのイラン攻撃を、イランに原子兵器を持つよう招いていることに等しいとみなし、トランプとネタニヤフの現在のモデルは世界で失敗しなければならないと強調した。

このパレスチナ・イスラム聖戦の当局者は、イランに対する資本主義の野蛮な政策が動揺していると述べ、アメリカとシオニスト政権のイランに対する戦争の敗北は、西洋のシオニスト・ロビーからの解放の始まり、シオニズム［イスラエル］の死、そしてアメリカ帝国の衰退の（始まり）となるだろうと強調した。