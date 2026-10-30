ヒズボラ、レバノンの爆発物積荷事件の起訴状に反応

ABNA通信がアルジャジーラからの引用として報じたところによると、「フセイン・アル＝ハッジ・ハサン」レバノン議会のヒズボラ代表は、この国で押収された爆発物積荷の事件で発行された起訴状を批判し、それを不当であり政治的圧力の影響を受けていると考えた。

アル＝ハッジ・ハサンは、発行された起訴状が、占領に対する抵抗の権利を保障する法律および世界人権宣言と矛盾していると強調した。

彼は付け加えた：この起訴状の条項は周知の政治的指令の影響下にあり、したがってそれを公正で法的基準に基づく措置と見なすことはできない。

これらの発言は、レバノンの司法機関が大規模な爆発物積荷の発見事件で13人に対する起訴状を発行した後になされた。

AP通信の報道によると、この積荷には約780キログラムの爆発物が含まれており、ベイルートからベカー高原への道路の検問所でトラック内で発見・押収された。この事件で2人が逮捕され、他の11人、うち5人は偽名で、欠席裁判で追及されている。

この事件で提起された告発には、国の内部安全保障への脅威、武器および爆発物の保管、レバノン政府の権威を弱体化することを目的とした違法団体の結成が含まれる。

ヒズボラは爆発物積荷の所有権を確認し、この物資は占領軍に対抗するために意図されていたと発表した。この運動はまた、積荷の返還と逮捕者の解放を求めた。

爆発物積荷事件は、この国の親欧米政府がアメリカとシオニスト政権の命令により、抵抗の武装解除を追求している状況でレバノンで提起されている。