ペルシャ湾とホルムズ海峡におけるいかなる妨害の責任も侵略者にある

ABNA通信の報道によると、「ゴラムホセイン・ダルジー」は安全保障理事会の「新興技術と海上安全保障：平和と安全への影響」と題する会合で演説の中で述べた：「ペルシャ湾とホルムズ海峡における航行に対するいかなる妨害、障害、または介入の責任も、直接侵略者と、イランに対する彼らの侵略的行動を容易にし、またはそれに参加する者にある。この侵略と違法行為は航行の安全と航行の自由を危険にさらした。」

イスラム共和国イランの国連最高外交官は付け加えた：人工知能を含む新興技術は航行の安全を向上させる機会を提供するが、同時に新たな脆弱性も生み出す。それにもかかわらず、安全保障理事会は国連憲章に基づくその権限の枠組みの中で、実際の脅威に対処し、この分野における所管機関の役割と任務を尊重しなければならない。

ダルジーは強調した：イランは数十年にわたり、沿岸国としてペルシャ湾とホルムズ海峡における航行の安全と航行の自由に常に忠実であり、この分野における自らの責任を果たしてきた。残念ながら、今日の会合でも一部の演説者は再び現在の状況の根本原因を無視した。我々は繰り返し強調してきた：ペルシャ湾とホルムズ海峡における航行に対するいかなる妨害、障害、または介入の責任も、直接侵略者と、イランに対する彼らの侵略的行動を容易にし、またはそれに参加する者にある。この侵略と違法行為は航行の安全と航行の自由を危険にさらした。

イランの国連大使は強調した：この責任をイランに転嫁しようとする試みは、いかなる正当な根拠も信憑性も持たない。ホルムズ海峡とこの重要な水路を通る海上貿易のルートは2026年2月28日まで開かれていた。それ以降、アメリカ合衆国はイスラエル政権とともにイランに対する戦争を引き起こし、依然として侵略的行動を続けている。

ダルジーは述べた：この戦争の過程で、彼らはまた意図的にイランの民間および海上インフラ、港、船舶を標的にした。この状況の規模と深刻さを明確に示すいくつかの事実を指摘させていただきたい。

彼は付け加えた：2026年3月4日、アメリカの潜水艦がインド洋の公海でイランのフリゲート「デナ」を標的にし、100人以上のイラン人船員が命を失うこととなった。2026年4月19日、アメリカ合衆国の軍隊はイランの商船「トゥスカ」を攻撃した。5月23日までに、アメリカ合衆国中央軍（CENTCOM）は海上封鎖の実施過程中に100隻の商船の航路を変更し、4隻の船舶を機能停止にしたと発表した。

ダルジーは付け加えた：7月23日、アメリカ軍はイランの領海で「ナジ-15」と「ナジ-16」という名前の2隻のイラン救難船を攻撃した。これらの船舶はその時、人道的作戦に従事していた。

イランの国連大使兼代理公使は強調した：さらに、アメリカは侵略的行動を続ける中で、2026年4月12日からイランの港への出入りのすべての海上交通を遮断することを含む海上封鎖を課した。