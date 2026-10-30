また一隻の違反タンカーが機雷と衝突

ABNA通信が陸軍海軍広報部の発表として報じたところによると、本日午前、ホルムズ海峡東部の立入禁止かつ不安全な区域を航行していた違反タンカーが機雷との衝突により損傷し、火災が発生し、航行不能となった。

ホルムズ海峡は、調整なしに、またアメリカ大統領の虚偽の主張を信じて立入禁止かつ不安全な区域を通過しようとする違反船舶に対して閉鎖されており、こうした危険区域における無調整の航行は、船舶および乗組員の安全を深刻な危険にさらしてきたし、今後もさらすことになる。