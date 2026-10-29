ABNA通信の報道によると、ポリティコのウェブサイトは、アメリカのドナルド・トランプ大統領政権の元当局者の話として、シオニスト政権の選挙で反対派が勝利すれば、より挑発的でない形でイスラエル政府と向き合い、この損害をもたらすプロセスを止める機会になり得たと報じた

この元当局者は、選挙結果の発表後のワシントンの雰囲気に言及し、次のように述べた：ここにはネタニヤフに対する疲れがある

ポリティコによると、占領地における選挙の行き詰まりは、ワシントンにおける米イスラエル関係の迅速な再調整への希望を打ち砕いた；ベンヤミン・ネタニヤフの長い首相在任期間中にアメリカの両主要政党の間で緊張に陥った関係である

トランプのネタニヤフへの公然たる支持にもかかわらず、アメリカ政府の一部と議会の両党は、反対派が選挙で勝利し、ネタニヤフの政策に帰される関係悪化のプロセスを変えることを望んでいた

ワシントンにおけるネタニヤフの批判者は様々な政治的スペクトルにわたる；中道派や進歩派の民主党員から、アメリカの海外戦争への関与に反対するアメリカ副大統領JD・ヴァンスや「MAGA」運動の支持基盤の一部に至るまで