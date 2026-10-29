「カッツ」によるイラン戦争に関する「アイゼンコット」への激しい批判

ABNA通信の報道によると、アラブ48ニュースサイト引用で、シオニスト政権の戦争大臣「イスラエル・カッツ」は、同政権のクネセト選挙における「イェシュ・アティド」党首でベンヤミン・ネタニヤフの主要な対立候補である「ガディ・アイゼンコット」の最近の発言を激しく批判しつつ、イスラエル軍はイランに関するあらゆる決定を実行すると述べた

この報道によると、イスラエル・カッツは、ガディ・アイゼンコットがシオニスト政権の治安機関の指揮官たちに政治的圧力に抵抗するよう呼びかけたことを「非民主的で現実離れしている」と評した

カッツは、占領政権の軍事レベルと政治レベルの間でイランについて意見の相違が存在することを否定し、主張した：イスラエル軍はこの件で下されるあらゆる決定を実行し、イランに関連するすべての協議や対話に参加している

占領政権の戦争大臣は付け加えた：アイゼンコットは、軍の上級指揮官たちに呼びかけ、首相、戦争大臣、法的権限を持つ治安機関の命令に従わないよう促すことで、実際には「非民主的で現実離れした」発言をした。アイゼンコットの発言は、彼とその同盟者たちが選挙の過程で展開した「虚偽のキャンペーン」の続きである；イランへの対処方法について軍事レベルと政治レベルの間に意見の相違が存在するという主張に基づくキャンペーンである