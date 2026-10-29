タイズへのサウジ空爆でイエメン民間人12人が殉教

ABNA通信の報道によると、アル＝マシーラ引用で、イエメン保健省は、サウジアラビアによるタイズ県マクバナ郡アル＝バルフ地区の住宅への空爆で12人の民間人が殉教し、その大半が女性と子供であると発表した

この報道によると、イエメン市民「タウフィーク・アル＝カウズ」の家を標的としたこの攻撃で、さらに3人が負傷し、その状態は危篤である

この犯罪は、アラビアの情報筋が、イエメン軍の攻撃を受けてサウジアラビア東部のダンマーム空港の便が再び停止されたと発表した中で行われた