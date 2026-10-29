モヘッビー司令官：ホルムズ海峡の現実は現場で決まる、サイバー空間ではない

ABNA通信の報道によると、イスラム革命防衛隊の広報担当副官兼報道官ホセイン・モヘッビー司令官は、あるソーシャルネットワークにメッセージを投稿し、次のように述べた：CENTCOM、子供殺しめ！1956年のスエズ危機はイギリスの力の限界を明らかにした；歴史は時に戦略的な要衝で書き換えられる。ホルムズの機雷敷設の主張を独立した証拠で証明せよ、声明ではなく！

彼は付け加えた：ホルムズ海峡の現実は空、陸、海で決まる；サイバー空間やアメリカのメディア戦争室ではない