子どもの信仰をめぐる父母の重い責任

Abna通信社の報道によると、信仰ある父母にとって最も根本的な関心事の一つは、現代の教育上の課題と、子どもの逸脱や、礼拝（サラート）やヒジャーブ（イスラームの女性の被り物）といった義務への無関心に対して、自らが負う宗教的・法的責任の度合いである。

どこまで注意を促すべきか。努力が実らなかった場合、務めとは何か。そして、善の勧め（アムル・ビル＝マアルーフ）と、情愛の絆や親族の絆（スィラ・アッ＝ラヒム、親族との結びつきを保つこと）の保持が交わる場面では、どうすべきか。

これらは、その正確な答えを、伝統、クルアーンの節、そしてアフル・アル＝バイト(AS)の教えの中に求めるべき重要な問いである。ホッジャトルエスラーム モハンマディ・シャーフルーディー氏が、クルアーンの節と宗教的教えに基づいてこれらの問いに答えており、以下にお届けする。

偉大なる神は、聖クルアーンの中で、家族を地獄の火から守る問題に明確に言及し、こう述べられる。

«قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ»؛

父母は、燃料が人間と石である火から、家の者たちを守る務めを負う。これは神の命令であり、実行されなければならない。

ここに、非常に重要な点がある。

もし父母が自らの務めを果たし、子どもが礼拝、ヒジャーブ、宗教的価値観を大切にする人となるよう、力の及ぶ限り努力したにもかかわらず、最終的に成功せず、子どもが別の道を歩んだとしても、復活の日に問責されることはない。神の御前で、なぜあなたの子どもはヒジャーブをしなくなったのか、なぜ礼拝をしなかったのかと問われることはなく、こう答えるのである。

「私たちは自らの務めを果たしましたが、効果はありませんでした。」

すなわち、人間は「務めを命じられた者」であって、「結果を命じられた者」ではない。仕事が終わり、務めが果たされたなら、もはや問責はない。

しかし、父母が怠った場合には、話は異なり、危険なものとなる。伝承にはこうある。«حق‌الولد علی الوالد أن یحسن اسمه، و یحسن أدبه، و یعلّمه القرآن»；父に対する子の権利とは、良い名を選んでやること、礼儀をよく躾けること、そしてクルアーンを教えることである。もし父母がこれらの権利を果たさず、教育を怠れば、その子の罪に連なることになる。ちょうど、よく教育すれば、その子の報奨にも連なるのと同様である。この分野での怠慢は、神からの問責を招く。

さて、次のような問いが生じるかもしれない。家庭内で注意を促すこと、善の勧めと悪の禁止（アムル・ビル＝マアルーフとナフィー・アニル＝ムンカル）が、何らかの支障を伴う場合、たとえば親族の絆を断つことになったり、わだかまりを生じさせたりする場合、務めとは何か。

そのような状況では、人は「より重要なものと重要なもの」の比較（アハンム・ワ・ムヒンム、より重要なものを優先すること）を行い、どちらがより重要かを見極めなければならない。多くの場合、礼拝やヒジャーブといった義務の遵守は、たとえば子どもがしばらくのあいだ父母と仲違いすることよりも、はるかに重要である（もちろん、子どもが父母と不和になることは大きな過ちであり、その結果を伴う）。

したがって、悪の禁止（ナフィー・アニル＝ムンカル）が効果を持つのであれば、それは果たすべき務めである。しかし、別の支障を伴うのであれば、見極めなければならない。もしその時点で、情愛の絆と親族の絆（スィラ・アッ＝ラヒム）のほうが重要であれば、注意を促すことは見送られる。だが、宗教の義務（礼拝やヒジャーブなど）の保持がより重要であり、多くの場合はそうであるが、その場合には、子どもがしばらく不機嫌になったり気分を害したりしても、差し支えない。ここで、ムカッラフ（イスラーム法上の責任を負う者）は、精密な眼差しをもって、支障のあいだでより重要なものと重要なものの比較を行い、シャリーアと理性にかなった優先を選ばなければならない。