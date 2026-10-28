革命指導者：敵の窮状は国民的抵抗の成果である

アブナ通信社の報道によると、最高国家安全保障会議事務局長のモフセン・レザーイー少将が、イスラム革命最高指導者アーヤトッラー・セイエド・モジタバー・ハーメネイー師と会談した。

この会談で、アーヤトッラー・セイエド・モジタバー・ホセイニー・ハーメネイー師は、最高国家安全保障会議とその事務局を国の諸事の「英知の交差点」と呼び、「文化」「政治」「経済」「安全」の四領域の相互影響と、各領域における意思決定に応じた付属物を備えることの必要性を強調した。

イスラム革命最高指導者は、あらゆる行動の完全な全体像 — 開始点から終結点まで — に基づくロードマップの活用を、堅固で確固たる意思決定を行うための必要条件と考えた。

国民的結束と統一、国民と当局者の相互信頼の強化、憲法の可能性、特に第176条を活用して大統領と執行機関を支援し国の問題の解決を容易にし加速すること、ホルムズ海峡の管理を通じた国家的・地域的安全の保護、持続的かつ相互の利益に基づく近隣諸国との二国間関係の強化は、この会談で提起された他の軸の一つである。

イスラム革命最高指導者は、敵を追い詰めることを国民的抵抗の成果の一つとし、国の防衛と体制の防衛における国民の参加を継続するための積極的かつ時宜を得た情報提供と、戦争終結と「戦争でも平和でもない」条件を目的として国の当局者が提示した条件の実現を通じたイラン国民と抵抗戦線の権利と利益の確保の追求を強調した。

この会談で最高国家安全保障会議事務局長は、国の様々な分野の状況と進行中の努力に関する報告を行った。モフセン・レザーイー博士は報告の中で、イスラム共和国の戦略政策の「地域内の取り決めと秩序の整序」の追求を、最高国家安全保障会議事務局が行っている措置の一つとして挙げた。