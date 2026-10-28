ケマルヴァンディ：今日、イランの核産業は完全な成熟に達した

アブナ通信社の報道によると、イラン原子力庁の報道官兼国際・法務・議会担当副長官は、ニュースチャンネルの番組「今日の世界」とのインタビューで、世界における原子力エネルギーの開発の重要性を説明しながら、韓国で開催される国際原子力会議へのイラン代表団の出席の目的と重要性を明らかにし、次のように述べた：世界の核産業はエネルギー部門と非エネルギー部門の二つに分かれる。核医学、農業、産業は非エネルギー部門における核技術の応用分野であり、原子力発電は核産業の重要な部分を形成している。

彼は付け加えた：韓国では原子力エネルギー分野の第6回閣僚会議が開催されている。近年この問題への関心が高まっている理由の一つは、世界レベルの環境問題であるかもしれない。これらの問題は国際社会の深刻な懸念の一つとなっており、原子力エネルギーへの移行の必要性をこれまで以上に明らかにしている。

彼は世界レベルでのクリーンエネルギーの開発の必要性に言及し、次のように述べた：今日、問題はイランに限定されず、人類の未来が問われている。私たちは最小限の汚染で電力を生産しなければならない。例えば、ブーシェフル原子力発電所はこれまでに約8600万トンの汚染物質の排出を防ぎ、1億3200万バレルの石油消費の節約をもたらした。

彼は付け加えた：現在の状況において、炭素排出を削減できれば、近隣諸国にも貢献したことになる。なぜなら、環境への影響は地理的な国境に限定されず、さまざまな国に影響を与え得るからである。したがって、このような会議の開催は非常に重要であり、イスラム共和国イランがそれらに積極的かつ効果的に参加し、人類の問題と課題を軽減するための見解、アイデア、解決策を提示することが必要である。