「ファーティマ・ザフラー(SA)」はいかにして歴史の旗手となり、ウィラーヤの聖域の守護者となったのか？

Abna通信社の報道によると、アイデンティティの危機と包括的な模範の欠如が叫ばれる今日、ファーティマ・ザフラー(SA)の生き方の体系をあらためて読み解くことは、宗教や性別の枠を超え、現代人の本来的な欲求に対する生きた答えである。彼女は内面の完成と社会的な行動力、危機における忍耐、教育面での卓越した才能を融合させ、「完全な人間」の真価を示した人物であった。これに関連し、シッディーカ・ターヒラ(SA)の殉教を悼む悲しみの日々の到来に合わせ、「ファーティマの範（スィーラ＝行動規範）に基づく普遍的な模範の構築」をテーマとする連続対談の一環として、イスラム史の研究者・専門家であるホッジャトルエスラーム アミールハサン・モザッファリーザード氏と対談を行った。本インタビューを以下、読者の皆様にお届けする。

بسم الله الرحمن الرحيم

殉教したシッディーカ(SA)の存在における際立った側面の一つであり、彼女を模範的な女性、献身的な存在、そして男女双方にとっての包括的な手本として際立たせているのが、「闘争の側面」である。尊き預言者の娘は、幼少期から闘いと忍耐の場に身を投じた。

この勇敢で信仰篤い女性の最初の登場は、シェアブ・アビー・ターリブ（預言者と一族が包囲された谷）での過酷で耐え難い出来事の中で刻まれた。その時、彼女の尊い年齢は二、三歳を超えておらず、おおよそ四、五歳になるまで谷にとどまっていた。この時期は極めて困難な状況の下で過ぎたものであり、真のムジャーヒド（神の道の闘士）だけが、これほど重い精神的・経済的重圧に耐えうる。敵の襲撃への恐れが絶えず、手元の食糧は最低限であった。歴史資料は、ある日には包囲された人々がナツメヤシ一粒だけで日々をしのがねばならず、時にはわずかな活力を得るためにその一粒をただ吸うだけであったと伝えている。

シェアブ・アビー・ターリブの出来事の後、アブー・ターリブ(AS)とハディージャ(SA)が殉教にも等しい逝去を遂げると、尊き預言者(SAW)にとって事態は非常に厳しくなり、預言者はその地の外で宗教の宣教を続けるため、マッカを離れざるを得なくなった。

出来事の坩堝における幼少期――マッカでの預言者の防衛から、恐れに満ちたマディーナへのヒジュラ（移住）まで

父とのこの別離と隔たりは、それ自体がファーティマ・ザフラー(SA)にとって大いなるジハードの顕著な例であった。しかし彼女は、精神的・心理的な面で父の妨げになることは決してなく、「なぜ私を一人にするのですか」とも言わなかった。それどころか、アブー・ターリブ(AS)とハディージャ(SA)を失った後、憎悪に満ちた敵がいっそう執拗になった時期――たとえば、預言者(SAW)が礼拝で跪拝している最中に、その尊い背中へ駱駝の臓物を置いたという痛ましい出来事――には、このザフラー・マルディーヤ（満ち足りた者）(SA)が争いの場に踏み込んだ。彼女は預言者の背からその重い物を取り除き、クライシュの有力者たちに向かって「あなたがたが犯しているこの無作法な振る舞いは何ですか」と叫んだのである。

実際、殉教したシッディーカ(SA)は、幼少期からすでにジハードの場、そしてイスラムの敵との直接対決の場に身を置いていた。これに関連して、マディーナへのヒジュラの際、「ファワーティム」の隊商（ファーティマ・ビント・アサド、ファーティマ・ビント・ムハンマド、ファーティマ・ビント・アビー・ターリブという、名をファーティマとする三人の高貴な女性）が、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)とともにこの重大な旅路に就いた。

信徒の長(AS)のほかに頼る者のない荒野で、敵が追ってくる中にあって、この八、九歳の少女には、わずかな恐れも不安も動揺も見られなかった。彼女は幼少期から、堅固さ、忍耐、そして信仰の高い境地を示したのである。

ヤスリブ（マディーナ）へのヒジュラの後も、使命の重い負担が預言者(SAW)の双肩にかかり、預言者はほとんどの時間を家にいなかった。この特徴は、ファーティマ・ザフラー(SA)と信徒の長イマーム・アリー(AS)との結婚の際にも極めて明らかである。唯一神信仰者たちの主（マウラー・アル＝ムワッヒディーン）(AS)もまた、ほとんどの時間を預言者(SAW)の命令の遂行に費やしていたからである。

最前線での支え――ウフドの傷の手当てから、塹壕での食事の調達まで

特にイスラム黎明期の戦いにおいては――預言者(SAW)の十年間の統治の間に、白兵戦はおよそ三十回、すなわち平均して年に三回起こった――信徒の長イマーム・アリー(AS)はしばしば家を空けていた。ファーティマ・ザフラー(SA)の忍耐、堅忍、そして精神的・霊的な寄り添いこそが、唯一神信仰者たちの主(AS)に、安心して戦場に赴き、旗手かつ軍の指揮官としてイスラムと預言者(SAW)を守る機会を与えたのである。

それに加えて、ある局面では、シッディーカ・ターヒラ(SA)自らも戦いと軍事的支援の場に身を投じた。とりわけウフドの戦いで預言者(SAW)殉教の噂が広まった時、彼女は女性たちの一団とともに戦場へ駆けつけた。預言者の無事を確認した後、預言者は、数多くの傷を負った信徒の長(AS)を看護するよう命じた。彼女はまず傷を糸で縫い、深い傷の出血を止めるために焼いた筵の灰を傷口に当てた。血が止まらないのを見て、預言者にアリー(AS)の救援に来てくれるよう頼み、預言者が尊い手で傷を撫でると、アリー(AS)は救われた。

あるいは塹壕の戦い――これは想像に反して単に溝を掘るだけのものではなく、両軍の間で矢の応酬があり、サアド・イブン・ムアーズのような一部の教友が傷を負った――では、ファーティマ・ザフラー(SA)が食事を用意して預言者のもとへ運んだ。預言者は「我が魂をその御手に握る御方にかけて、私は三日間何も食べていなかった」と言った。彼女は神の使徒(SAW)を支え、身体的・精神的な害から守るために、この勇気と献身を示し、神から課された自らの務めと責任を果たしたのである。

逝去後の嵐――ザフラー(SA)が「アリー(AS)の旗手」となった時代

しかし、ファーティマ・ザフラー(SA)にとって最も重要な闘争の場は、預言者(SAW)の逝去後の時期である。イラン・イスラム革命の最高指導者が『250歳の人間』という書の中で美しい表現を用いている通りである。預言者が存命の間は、神の使徒の旗手を務めたのはアリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)であった。だが預言者の逝去後は、このザフラー・マルディーヤ(SA)がアリー・イブン・アビー・ターリブの旗手となったのである。

しかもそれは、荒々しい砂漠の部族「バヌー・アスラム」（聖クルアーンはこのような人々について「最も甚だしい不信仰と偽信」という厳しい表現を用いている：أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا）の存在によって、マディーナの空気が準軍事的な様相を帯び、多くの男たちが行動も前進もする勇気を持たなかった状況においてであった。ファーティマ・ザフラー(SA)と信徒の長イマーム・アリー(AS)がアンサール（マディーナの援助者たち）の家の戸口を訪れて助力を求めた有名な出来事では、四十人が頭を剃り、抜き身の剣を携えて現れる約束であったが、残念ながら約束を守ったのはわずか四人であった。つまり、サルマーン、アブー・ザル、ミクダード、アンマール・イブン・ヤースィルといった偉大な人々でさえ、その高い地位にもかかわらず、遅れて戦列に加わり、情勢は極めて混乱していた。このような重大な状況の中で、シッディーカ・ターヒラ(SA)は、時の統治者でありカリフが、ファダク（農園）を奪取しようと決めたことに気づいた。そこで、女性たちの一団とともにモスクへ赴き、力強く比類なき説教を行った。この説教で彼女は、まず神の教えとイスラムの教えを深く説き明かし、続いて、確立された統治とカリフ位の正統性に異議を唱え、それを厳しく損なった。

隠された墓――預言者(SAW)の娘の、最も鋭く歴史的な闘争の武器

預言者(SAW)の逝去後の時期は、ファーティマ・ザフラー(SA)の政治的・闘争的な生涯の中で最も活動的な時期であった。敵は、ファーティマ(SA)が生きている限り、アリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)に打ち勝つことも、事を一気に決することもできないと悟るに至った。いずれにせよ、この勇敢な闘争は最終的に、この虐げられた女性の殉教につながった。

この時期における彼女の闘争と啓発のもう一つの表れとして、虐げられた者の嘆き、演説、そしてバキーウの墓地とウフドの殉教者たちの墓への訪問が挙げられる。しかし、ファーティマ・ザフラー(SA)の最後にして最も鋭い闘争は、その賢明な遺言であった。夜のうちに洗い清められ、夜のうちに死装束をまとい、夜のうちに埋葬されること。この遺言の目的は、預言者(SAW)の唯一の子がなぜこのような状況で殉教せねばならなかったのか、そしてなぜその清らかな墓が今日まで隠され秘められているのかという大きな問いが、永遠に歴史に残るようにすることであった。

興味深いことに、『サヒーフ・アル＝ブハーリー』をはじめとするスンナ派の信頼すべき資料も、ファーティマ・ザフラー(SA)と時のカリフとの間に深刻な不和と対立が生じ、彼女がカリフに葬送と埋葬に参列しないよう遺言したと明記している。これは、イスラム黎明期の歴史を注意深く公正に追う全ての人々にとって、それ自体が明白な印であり、並外れた導きである。

対談：サミーラ・ゴルカール