米国選挙直前、トランプに対する性的疑惑の再提起

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ジェフリー・エプスタインの事件が米国中間選挙前に再びこの国の政治的動向の最前線に浮上し、民主党は米国大統領ドナルド・トランプとこの性犯罪者との関係を調査するための独立した特別検察官の任命を求めた。

この報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は、民主党が米国司法省をこの問題に関する証拠の隠蔽で非難していると強調した。これはホワイトハウスがこれらの非難を否定する中でのことである。

民主党の行動により、エプスタイン事件はこの国の中間選挙の1週間前に再び注目を集めることになった。

この要請は、下院司法委員会の民主党職員が「私たちには共通点がある、ジェフリー」というタイトルで作成した報告書に基づいてまとめられた。この報告書は、エプスタインの輪と関連する発言をした女性たちの記録と証言を扱っている。

ニューズウィーク誌も、この報告書が11人の女性の証言を検討したと明言し、民主党によればそのうち5人がエプスタインに関連する場や彼の面前でのトランプによる深刻な性的暴行について直接的な非難を提起した。この報告書には提起された非難が含まれており、その中には1993年にプラザホテルでトランプとエプスタインに会った後、トランプから性的暴行を受けたと述べたベアトリス・コールの証言が含まれている。

この報告書では、エプスタインが居合わせた際にトランプタワーでトランプから性的嫌がらせを受けたと非難したステイシー・ウィリアムズの証言が言及されている。エプスタイン事件の生存者の一人であるマリア・ファーマーの証言もこの報告書に含まれている。彼女はニューヨークのエプスタインのオフィスでトランプに会ったと述べていた。

米国の投資家ジェフリー・エプスタインは性的犯罪と未成年者の人身売買の罪で訴追され、2019年に拘留中に死亡した。彼の事件は、政治的・経済的人物との広範な関係と、性的虐待ネットワークの規模に関する提起された疑問のため、依然として米国の世論の注目を集めている。