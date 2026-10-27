オマーン外相：ペルシャ湾の安全はイランの参加なしには不可能

アブナ通信がオマーン外務省のウェブサイトを引用して報じたところによると、オマーン外相バドル・ビン・ハマド・アル・ブサイディは、英国ケンブリッジ大学ガートン・カレッジで過去2年間の動向に言及し、次のように述べた：ペルシャ湾の安全に関する議論は、1980年代のイラン・イラク戦争や1991年のクウェート戦争から、最近のイスラエルとアメリカによるイランとの戦争に至るまでの長い武力紛争の歴史、安全保障の欠如、長年の緊張、重要な海上航路の脆弱性といった問題とますます結びついている。

同氏は、オマーンも地域の不安定性の影響を受けると述べ、同国は隣国と平和的な関係を有しているものの、その安全は隣国の安全に依存していると強調した。

同氏によれば、まさにこのことがマスカットを紛争の解決、信頼醸成、地域における平和の拡大への努力へと駆り立てている。

オマーン外相は、過去2年間の地域協議における2つの重要な段階に言及し、第1段階はオマーンの仲介によりマスカット、ローマ、ジュネーブで開催されたイランとアメリカの間接協議であったと述べた。

同氏によれば、このプロセスは2025年4月と5月の5回の協議と本年2月の3回の協議を含み、その目的はイランの核問題をめぐる両者の意見の相違を解決し、47年間の相互の敵対に終止符を打つことであった。

同氏はさらに付け加えた：第2段階は6月17日のイランとアメリカの覚書署名後に始まった。同氏によれば、この合意は2月28日に始まった武力紛争を停止させた。これは核問題に関する協議が依然として続いている中でのことであった。

アル・ブサイディによれば、第2段階の協議はオマーンとイランの間で、ホルムズ海峡における航行の自由を保証する取り決めに関する合意の達成を目的として行われた。

同氏は、オマーンは第1段階におけるイランとアメリカの協議が著しい進展を遂げ、合意達成が視野に入っていたと考えていたと述べた。同氏によれば、この評価に依然として固執しており、そのような合意の基本的な条項は依然として存在するが、両当事者が協議再開を決断することが条件である。

しかしながら、オマーン外相は、戦争終結後にイランとアメリカが交渉のテーブルに戻ることは困難になったと強調した。

同氏はさらに、協議再開のための主要な段階の一つは、ホルムズ海峡における航行の自由の回復に関する合意の達成であろうと付け加えた。

アル・ブサイディはまた次のように述べた：オマーンとイランの間の高官級協議と技術的協議は、暫定合意の枠組みの策定につながったが、この計画も政治的な障害に直面している。