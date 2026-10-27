アイゼンコット：ネタニヤフはイランが核兵器を決して持ったことがないことを知っている

アブナ通信がアル＝カスタル・ニュースサイトに基づき報じたところによると、シオニスト政権のクネセト選挙におけるベンヤミン・ネタニヤフの主要対抗者である「ガディ・アイゼンコット」は次のように述べた：ネタニヤフは幻想の世界に生きている人物である。

以前シオニスト政権軍の参謀長を務めたアイゼンコットはさらに次のように付け加えた：ネタニヤフはイランが核兵器を決して保有したことがないことを知っている。

「ガディ・アイゼンコット」は「ヤシャル」党の党首として以前にも、ネタニヤフはもはやイスラエル首相の地位にふさわしくなく、テルアビブに対する可能性のある国際制裁に対抗するための彼の経済計画はこの政権の安全を脅かすと強調していた。

彼は次のように付け加えた：ネタニヤフの最近の発言は、彼の現実世界とのつながりが断たれ、幻想の世界に入ったことを示した。なぜなら彼はイスラエルが世界金融システムから完全に離脱できると主張したからである。これはもはや首相にふさわしくない男の狂気である。

アイゼンコットのこれらの発言は、彼と彼の選挙連合が世論調査で与党リクード党首としてのネタニヤフを上回っている中でなされた。