ブラジル大統領選挙でのルラ・ダ・シルバ勝利に対するペゼシュキアンの祝意

アブナ通信の報道によると、マスード・ペゼシュキアンはブラジル大統領選挙でのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ氏の勝利を祝福するメッセージの中で次のように強調した：新たな大統領任期中、イラン・イスラム共和国とブラジル連邦共和国の友好関係がさらに拡大し、両国の共通の関心分野における協力が両国民の相互利益と多国間主義、発展、国際平和の強化に向けて促進されることを願っている。

大統領はまたこのメッセージで、ダ・シルバ氏のこの責任ある職務における成功と、偉大なブラジル国民の誇りと幸福を願った。