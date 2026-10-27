レザイー少将：西アジアの安全保障は内生的であるべき

アブナ通信の報道によると、レザイー少将はイラン、パキスタン、トルコ、サウジアラビアの地域の安全保障と安定に関する4者会合終了後のテレビ対談で次のように述べた：この地域協力はもっと前に始まるべきであったし、トルコ、パキスタン、サウジアラビアの高官の訪問は、アメリカの脅威が世界の国々に大きな影響を与えていないことを示した。

最高国家安全保障会議事務局長は、押し付けられた第三次戦争におけるイラン国民の抵抗と軍の権威に言及し、次のように強調した：地域とトルコ、パキスタン、サウジアラビアの高官との対話において新しく前向きな雰囲気が形成され、イラン国民の抵抗の成果は日ごとに顕著になっている。

レザイー少将はさらにこの会合の成果に言及し、次のように述べた：トルコ、パキスタン、サウジアラビアの高官は、地域の問題の解決策は4カ国すべてが互いに協力することにあると考えていた。われわれは西アジアの安全保障は内生的であるべきであり、あらゆる外国の介入は防がれるべきであるという結論に達し、シオニスト政権は南レバノン、南シリア、ガザ、ヨルダン川西岸から撤退し、侵略をやめるべきであると強調された。