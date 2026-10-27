アブドラヒ少将：いかなる違反船舶も安全を得ることはない

アブナ通信の報道によると、わが国の軍総参謀長アブドラヒ少将は、陸軍、革命防衛隊、バシジの献身的な戦士たちに感謝しつつ、次のように宣言した：ホルムズ海峡が開かれて自由であるというアメリカ指導者たちの宣伝的・メディア的主張とは異なり、この戦略的水路は完全に閉鎖されており、革命防衛隊の強力な海軍の支配と監視の下で管理されている。

アブドラヒ少将はオマーン海沿岸の視察においても次のように宣言した：陸軍の海軍および陸軍は高い準備態勢と士気を有し、オマーン海の公海とその沿岸に対して完全な支配と監視を行っており、地域における敵のあらゆる動きを監視下に置くことで、違反船舶の通行を許可していない。

軍総参謀長は、革命防衛隊と陸軍の海軍司令官の出席の下で行われたこれらの視察において、次のように宣言した：ペルシャ湾全域とその島嶼、オマーン海とその沿岸、そしてホルムズ海峡の東西は、非常に高い能力をもってイラン・イスラム共和国の強力な軍の支配下にあり、ホルムズ海峡が閉鎖されているとともに、いかなる船舶もイランの取り決めの外でこの戦略的水路を通行することは許可されない。

彼は警告した：いかなる理由であれ、指定された航路とイランの取り決めの外を通行しようとするいかなる違反船舶も、その安全が危険にさらされ、深刻な損害を受けることになる。

アブドラヒ少将はさらに次のように宣言した：ペルシャ湾地域、島嶼、ホルムズ海峡、オマーン海沿岸における軍は、過去よりもはるかに高い準備態勢と、以前よりも新しく先進的な装備をもって、力強く威厳をもって地域に存在しており、敵のいかなる悪行や侵略に対しても過去以上に激しく対抗するであろう。